Incidente sul lavoro nel torinese, ferito un operaio sull'autostrada A4

Incidente sul lavoro nel torinese. Un operaio che stava lavorando all’interno di un cantiere lungo l’autostrada A4 Torino-Chivasso è stato colpito dal tubo ad alta pressione di una idropulitrice. Secondo una prima ricostruzione il tubo sarebbe scoppiato e avrebbe colpito l’operaio. I primi a soccorrere l’uomo sono stati i colleghi. Successivamente l'uomo è stato trasportato al Cto di Torino in elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, gli agenti della polizia stradale e gli ispettori dello Spresal. L’uomo non è in pericolo di vita.