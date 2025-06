Sindaco Montaldo Torinese, referendum per abolire i referendum

Il sindaco di Montaldo Torinese, Sergio Gaiotti, propone "un referendum per abolire i referendum", ritenuti "uno spreco di risorse non solo finanziario, ma di blocco totale delle normali attività amministrative degli enti Locali, in particolare nei piccoli Comuni". "Nonostante l'impegno massiccio al voto referendario chiesto al corpo elettorale espresso dalle massime espressioni istituzionali e religiose - dice Gaiotti - non si è raggiunto il quorum previsto dalla legge. Le spese sostenute in una democrazia compiuta dovrebbero addebitarsi ai proponenti i referendum falliti. Questo poi aveva un esito già scontato. Miei impegni istituzionali e di volontariato mi sconsigliano di essere il promotore di un referendum per abolire questo istituto Apporrei però con entusiasmo la mia firma per consentire che possa svolgersi".