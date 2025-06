Referendum, striscione di CasaPound davanti sede Cgil: “Niente quorum, che delusione..”

Azione dimostrativa contro il referendum di CasaPound nella notte davanti alla sede della Cgil di Torino in via Pedrotti 5. Alcuni attivisti hanno srotolato uno striscione con scritto: “Niente quorum, che delusione… nessuna accoglienza, remigrazione”. Un’azione coordinata che è stata fatta contemporaneamente anche in altre città italiane.

“Hanno tentato di mascherare le loro reali intenzioni parlando di lavoro, dopo anni passati a demolirlo. Ma nemmeno con il consueto vittimismo mediatico, le lacrime strategiche in TV e gli influencer schierati sono riusciti a smuovere l’indifferenza degli italiani”, si legge in una nota del movimento, “Il quesito sulla cittadinanza è affondato nel silenzio generale, trascinando con sé vent’anni di narrazioni buoniste e colpevolizzanti”.

“Altro che automatismi e sanatorie: serve una politica di remigrazione seria e strutturata”, conclude la nota, “Rimpatrio degli irregolari, ritorno assistito per chi non si è mai integrato, riconquista delle periferie abbandonate e trasformate in enclave straniere. Il risultato di questo referendum dimostra che gli italiani chiedono un cambio di rotta netto. Non è tempo di concessioni, ma di una riconquista concreta del territorio, della sovranità e dell’identità”.