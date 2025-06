InGazate

Dicono che…a Palazzo Lascaris ci sia un clima piuttosto frizzantino tra le consigliere dell’opposizione. Ieri Alice Ravinale di Avs e Monica Canalis (Pd), entrambe presenti in Commissione Sanità, sono state protagoniste di un’accesa discussione. Motivo del contendere? La mozione presentata da Ravinale sulla guerra a Gaza, in cui si condannano le azioni di Israele. Canalis pare abbia fatto notare che nel documento non c’è alcun accenno ai terroristi di Hamas, mandando su tutte le furie la capogruppo di Avs. Di tutta risposta Canalis ha accusato la collega per i toni saccenti, accusandola di volersi appropriare di un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti e che la preoccupazione per le sorti dei civili di Gaza non è una prerogativa della sinistra radicale. Tra schermaglie e accuse reciproche, la discussione è rapidamente degenerata in lite.