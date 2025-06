Cimo-Fesmed, "in tribunale contro Città della Salute"

Un ricorso al tribunale del lavoro per "condotta antisindacale" è stato presentato dalla federazione Cimo-Fesmed, a Torino, contro la Città della Salute. In una nota, l'associazione spiega che l'iniziativa legale "nasce in risposta a una gestione aziendale che ha sistematicamente escluso il sindacato da ogni confronto reale, disatteso le norme previste dal contratto collettivo nazionale e assunto decisioni unilaterali su temi di rilevanza strategica, senza alcuna informazione preventiva né condivisione con le rappresentanze dei lavoratori". In parallelo, Cimo-Fesmed ha inoltrato una formale segnalazione all'Ispettorato del Lavoro "evidenziando l'inosservanza di specifiche disposizioni contrattuali e chiedendo l'intervento delle autorità competenti per ripristinare il rispetto delle regole". "La tutela dei diritti dei dirigenti medici - dice ancora il sindacato - non è negoziabile e che non resterà inerte di fronte a comportamenti che compromettono la qualità della loro vita e del loro lavoro. Chiediamo con forza il ripristino di relazioni sindacali trasparenti, rispettose e costruttive. Il rispetto delle regole non è facoltativo".