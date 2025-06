Intesa Sanpaolo dialoga con imprese, "supporto per crescere"

L'iniziativa Obiettivo Italia 2025, promossa dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha fatto tappa a Torino, proseguendo il suo percorso di dialogo con le principali aziende italiane. L'incontro ha visto la partecipazione di circa 60 rappresentanti aziendali attivi nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che si aggiungono agli oltre 160 delle tappe di Vicenza, Firenze e Lonato del Garda. L'italian network della divisione Imi Corporate & Investment Banking è attivo nella Regione Nord Ovest attraverso i centri corporate di Torino e Genova, dove operano 36 professionisti. Segue circa 1.000 aziende, riconducibili a 240 gruppi, con impieghi medi per cassa nel 2024 pari a 9 miliardi di euro, l'11% del totale dei volumi nazionali. Il Nord Ovest è uno dei "motori economici del Paese, con un tessuto industriale solido, diversificato, innovativo e fortemente internazionalizzato. Con Obiettivo Italia vogliamo rafforzare la vicinanza alle imprese italiane, offrendo - oltre al tradizionale sostegno finanziario per la crescita - ascolto, consulenza strategica e strumenti concreti per la gestione dei rischi che aumentano nell'attuale contesto geo-politico e in un mercato in continua evoluzione", dichiara Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo. "La nostra divisione - aggiunge - è da sempre impegnata nel sostenere la competitività delle imprese e accompagnarle nei processi di trasformazione e sviluppo, anche attraverso l'offerta di soluzioni e servizi innovativi e digitali in ambito transaction banking".