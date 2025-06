Domani riapre la strada del Colle dell'Agnello

Domani, mercoledì 11 giugno, alle 12, la Provincia di Cuneo riaprirà al transito la strada del Colle dell'Agnello, il valico alpino internazionale più alto delle alpi Occidentali con i suoi 2744 metri di altitudine. Le operazioni di rimozione della neve lungo gli ultimi tornanti della provinciale della valle Varaita si stanno concludendo in queste ore. Contrariamente agli anni passati, occorrerà attendere ancora un paio di settimane per proseguire in territorio francese, nella valle del Queyras. Nel comune di Molines-en-Queyras, il primo sul versante transalpino, sono infatti in corso una serie di lavori alla rete idrica che bloccano il transito nella borgata di Fontgillarde. La Route Départementale 205 sarà aperta solamente dal 27 giugno.