Nordio, contribuenti che sbagliano per errore vanno aiutati

"Vogliamo che il contribuente fraudolento sia punito con una pena seria, efficace e soprattutto eseguita. Ma chi sbaglia o chi non è in grado di adempiere all'obbligazione tributaria per causa di forza maggiore deve essere aiutato". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento agli Stati generali dei commercialisti a Roma. "Credo - ha aggiunto Nordio parlando sempre delle questioni legate ai problemi tributari - che dobbiamo arrivare a un punto in cui non vi sia soltanto una concordia finale nella decisione del dell'importo da pagare allo Stato, ma che da quel momento in poi il contribuente debba essere tranquillo. È sicuro che una volta timbrato quell'accordo, quel patto con lo Stato, non vi siano più interventi di sorta, cosa che invece fino adesso non è mai avvenuta e non è avvenuta nemmeno nel terreno penale".