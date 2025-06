Binzoni (FdI), sinistra contro odg condanna assalto nostra sede

La vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte Alessandra Binzoni stigmatizza "la bocciatura da parte della sinistra della discussione oggi in Consiglio regionale dell'odg che condanna l'assalto dei centri sociali alla sede di Fratelli d'Italia di Barriera di Milano". "La solita sinistra bifronte - dice Binzoni - a parole condanna le violenze poi boccia la discussione democratica dell'ordine del giorno. Dopo l'assalto di venerdì 6 giugno alla nostra sede, abbiamo presentato un ordine del giorno di ferma condanna delle violenze e delle minacce avvenute oltre che di solidarietà ai nostri militanti e ai ragazzi di Gioventù Nazionale. Per l'ennesima volta le sinistre in Aula hanno espresso a parole condanna dei fatti ma al momento del voto hanno bocciato l'inserimento del provvedimento nell'ordine dei lavori del Consiglio odierno. Un comportamento ambiguo e inaccettabile. A chi giuda la città e intende regolarizzare i centri sociali - aggiunge - chiediamo di chiudere ogni canale di dialogo. È giunto il momento di mettere fine a ogni ambiguità e di condannare con la formula tanto cara a sinistra, senza se e senza ma, ogni tipo di teppismo e intimidazioni".