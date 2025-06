Bongioanni, serve una riforma della governance irrigua

"La sifda più difficile che dovrò affrontare quest'anno per quanto riguarda l'agricoltura sarà la riforma della governance irrigua. Non è facile ma va affrontata. È necessario rifare la legge, che è vecchia di decenni e decenni". A dirlo l'assessore ad Agricoltura e Commercio della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, a margine della presentazione dei risultati dell'attività del primo anno di mandato. "Noi vediamo la Regione Veneto oggi generare un miliardo di risorse circa, di risorse governative, sopra i 700 milioni la Regione Lombardia, e noi invece zero. Bisogna avere il coraggio di fare questo percorso", afferma, ricordando che "noi abbiamo più di mille consorzi irrigui, in Veneto ce ne sono 2, in Lombardia 12. Allora la mia proposta legislativa sarà una proposta di riforma totale - precisa - quindi una legge quadro sulla governance irrigua che vedrà anche i sistemi di stoccaggio, quindi tutto il piano che io chiamo dei laghetti, dei microinvasi. Un percorso nuovo che porterà a una nuova gestione, più razionale e più propensa a intercettare grandi risorse per la governance irrigua, che diventa fondamentale perché i cambiamenti climatici non possiamo più prevederli". "Questa sfida - conclude l'assessore - penso di portarla in Commissione alle porte del mese di novembre, per poi iniziare a gennaio la discussione in Aula".