Pistola alla tempia del vicino di casa, due arresti

Hanno aggredito il vicino di casa puntandogli anche una pistola alla tempia: con questa accusa due persone, suocero e genero di 53 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio si è verificato in un paese della Val Sangone, in provincia di Torino. All'origine vi è un dissidio legato alla verniciatura della tromba di una scala comune del condominio. I due si sono presentati nell'appartamento del vicino provvisti di pistola e bastoni: lo hanno minacciato, schiaffeggiato, e poi hanno sparato un colpo a scopo intimidatorio. I carabinieri, allertati da una segnalazione, hanno rintracciato suocero e genero nella casa di quest'ultimo, a circa 2 km. Il bossolo è stato recuperato, mentre la pistola ancora non è stata trovata.