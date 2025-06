Rapina un supermercato del centro: arrestato 32enne

Arrestato dalla polizia un cittadino tunisino di 32 anni gravemente indiziato di rapina ai danni di un supermercato di corso Galileo Ferraris. Il fatto sarebbe accaduto a maggio, quando è entrato all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo aver spinto per terra un’addetta, ha prelevato dalla cassa 1.500 euro in contanti. A incastrare il ladro sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 32enne è stato rintracciato e sottoposto a fermo alcuni giorni dopo in corso Marconi angolo via Nizza. La Procura della Repubblica di Torino ha disposto per il presunto autore del delitto la misura della custodia cautelare in carcere.