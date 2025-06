Amianto, impegno Regione Piemonte su sanità e ambiente

"Abbiamo approvato il progetto operativo di ottimizzazione delle gestione dell'iter diagnostico-terapeutico-assistenziale e dell'attività di ricerca in pazienti con sospetto di mesotelioma. E' un passaggio importante al quale tengo particolarmente anche come ex sindaco della Città di Casale Monferrato". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, dopo la riunione del Comitato Strategico Amianto che si è svolta nel Grattacielo Piemonte. "La Regione - afferma Riboldi - è fortemente impegnata sul fronte della ricerca del mesotelioma con la Rete Oncologica, con l'Aou Alessandria, con l'Asl di Alessandria e con tutte le istituzioni e le associazioni del territorio che ringrazio per l'attenzione costante sul tema: un impegno che è ulteriormente rafforzato dalla prossima istituzione dell'Irccs Alessandria - Casale Monferrato dedicato alle patologie polmonari il cui iter è stato avviato nel 2023 e prosegue con il lavoro del commissario straordinario Antonio Maconi". La riunione del Comitato Strategico Amianto ha preso in esame anche un aggiornamento sugli aspetti di carattere ambientale, oltre che sanitario, dell'amianto. E' in preparazione un nuovo bando per la bonifica dei manufatti contenenti amianto da 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027 dedicato agli edifici pubblici che necessitano di una bonifica urgente. E la Regione intende promuovere anche attività che incentivino gli interventi anche sugli edifici privati. "Stiamo proseguendo con l'attività di mappatura dell'amianto - sottolineato l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - rispetto alle quale intendiamo fare ricorso anche a nuove modalità e tecnologie e, grazie alla riorganizzazione della struttura della Regione, è stato individuato un settore che a breve avvierà i lavori per la redazione del nuovo Piano Regionale Amianto".