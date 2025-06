Cirio, "con la Vuelta facciamo il triplete di ciclismo"

"Lo dico alla spagnola: con la Vuelta facciamo il 'triplete' di ciclismo dopo il Giro d'Italia e il Tour de France, abbiamo realizzato un sogno e un'impresa": così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della Vuelta. "Tra il Piemonte e il ciclismo c'è una tradizione di rapporti ormai consolidata - aggiunge dal palazzo della Regione Piemonte sulla gara a tappe che partirà da Torino il prossimo 23 agosto e passerà per il territorio - anche perché questa è una terra che si presta molto a questo sport: il ciclismo ha i ritorni maggiori a livello economico perché non si paga un biglietto e perché non sei tu che vai in uno stadio, ma è lui che viene a casa tua".