RIFORME

Terzo mandato, il grande bluff

L'altolà di Forza Italia (con Cirio in prima linea) frena ogni ipotesi di modifica. Con buona pace dei sindaci che reclamano un "confronto immediato". Del resto l'apertura di Meloni è solo un favore a Fedriga per togliergli le castagne dal fuoco con i colleghi governatori

Il caos sul terzo mandato per i governatori regionali è servito, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, ci mette il carico: “Se salta il limite per i presidenti di Regione, escludere i sindaci è una beffa”. Un monito a Governo e Parlamento per un confronto “immediato” che garantisca equità tra cariche elettive. Ma il dibattito sa di diversivo: un escamotage per prendere tempo, agitare le acque nel centrosinistra (con il caso De Luca che brucia in Campania) e, probabilmente, non concludere nulla. L’apertura di Giorgia Meloni? Fonti parlano di un semplice “gentlemen agreement” con Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, siglato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi per toglierlo dai guai. Intanto, Alberto Cirio, governatore del Piemonte e vicesegretario di Forza Italia, si schiera con Antonio Tajani: non vede l’ora di “levare le tende” dal quarantesimo piano del grattacielo del Lingotto, figurarsi se pensa a un terzo mandato.

Sindaci alla carica

Manfredi va dritto al punto: “Non c’è motivo logico, giuridico, istituzionale o politico per cui il superamento del vincolo per i governatori non debba valere anche per i sindaci dei Comuni sopra i 15mila abitanti”. L’Anci lo martella da anni: “due pesi e due misure” sono inaccettabili in una democrazia matura. “Chiediamo coerenza e pari dignità per tutti gli eletti”, insiste l’inquilino di Palazzo San Giacomo, deciso a non lasciare i primi cittadini in un angolo.

Centrodestra diviso

A Palazzo Chigi, dal recente vertice di maggioranza è emersa la spaccatura. Forza Italia, con Tajani, sbarra la strada: “Siamo contrari, sempre stati contrari. Estenderlo ai sindaci? Troppo complicato, specie a ridosso del voto. E i potentati sono un danno per i cittadini”. Perfettamente allineato, Cirio, fedelissimo di Tajani e vicesegretario azzurro, non ha alcuna voglia di rimettersi in gioco: sogna l’uscita più che un terzo giro di giostra. “Riteniamo che il doppio mandato per i presidenti di Regione sia sufficiente – ha ribadito di recente – perché crediamo che in dieci anni di governo regionale si possa iniziare e concludere un percorso quindi questa è la posizione mia e anche del partito che rappresento, ma è una posizione di dialogo e di confronto con quelle che sono le altre forze politiche”. La Lega, invece, spinge per abolire il limite, mentre Fratelli d’Italia, con Meloni, fa melina. Fonti sussurrano che l’apertura al terzo mandato sia solo un favore a Fedriga, un patto tra gentiluomini deciso a quattr’occhi a Palazzo Chigi. Ma il retropensiero è che sia tutta scena: un modo per guadagnare tempo, alimentare le tensioni nel campo (largo) avverso e lasciare tutto com’è.

Il dibattito, insomma, sembra un gioco di specchi. Tra veti, tatticismi e il no secco di Forza Italia, la sensazione è che il terzo mandato resterà un miraggio. Manfredi, però, non ci sta: “Basta disparità”. Dopo il flop dei referendum, che ha mandato ko la sinistra, la politica va avanti a singhiozzo. Ma sul terzo mandato, tra promesse vuote e un centrodestra che litiga, il rischio è un nulla di fatto.