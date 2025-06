Federcarrozzieri, stop euro 5 in Piemonte sarà tsunami

"Lo stop alle auto diesel Euro 5 che scatterà in Piemonte il prossimo 1 ottobre causerà un effetto tsunami sul mercato dell'automotive portando a enormi rincari dei prezzi delle autovetture a tutto danno degli automobilisti della regione". Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando le misure previste dal decreto che introduce il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti. "In Piemonte - informa una nota - circa 236mila veicoli dal prossimo ottobre diventeranno "fuorilegge" e non potranno circolare nei giorni feriali all'interno dei grandi comuni, dalle 8:30 alle 18:30. Si tratta di auto non certo datate o obsolete, immatricolate tra il 2009 e il 2015, anno in cui si passò allo standard Euro 6". Secondo Federcarrozzieri "le nuove misure porteranno ad una situazione di caos a danno degli automobilisti" perché "la maggiore domanda di vetture 'a norma' in grado di circolare nei comuni interessati farà schizzare alle stelle i prezzi dell'usato in Piemonte" e "anche i listini del nuovo subiranno ritocchi al rialzo presso i concessionari". "In Italia - spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli - abbiamo il parco auto circolante più vecchio d'Europa, e nessun governo è intervenuto con efficaci politiche di incentivazione all'acquisto di auto nuove. Una situazione che ora si trasforma in un danno economico enorme per gli automobilisti, costretti alla scelta tra l'acquisto di una vettura nuova o lasciare l'auto in garage. A fronte di misure fortemente restrittive della libertà di circolazione degli utenti, la Regione Piemonte deve ora riconoscere incentivi e sussidi a chi passa ad una autovettura ecologica, in modo da compensare un evidente squilibrio che rischia di portare anche a contenziosi legali contro l'amministrazione".