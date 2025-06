Mit, nominati tre nuovi commissari delle Autorità portuali

Davide Gariglio sarà, a decorrere dal 14 giugno, il nuovo commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale; Giovanni Gugliotti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e Matteo Paroli dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, entrambi dal prossimo 16 giugno. Lo rende noto il Mit spiegando che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi commissari straordinari "al fine di garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l'economia del Paese". Il ministero "esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, che avranno il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese".