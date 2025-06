ECONOMIA DOMESTICA

Export, l'Italia cresce ma il Piemonte arretra

Pesa la crisi dell'automotive, con Torino maglia nera a livello nazionale (-6%). In un anno il valore delle esportazioni regionali è calato di mezzo miliardo di euro, e il trend si conferma negativo: Cuneo ha perso mezzo milione in tre mesi

L’export piemontese continua ad arrancare. Mentre l’Italia brinda a una crescita congiunturale delle esportazioni nel primo trimestre 2025 (+9,8% al Sud e Isole, +5,4% al Centro, +2,8% al Nord-est e +1,4% al Nord-ovest se si fa il confronto con l’ultimo trimestre dello scorso anno), Torino e il Piemonte si ritrovano a fare i conti con un preoccupante arretramento. Rispetto allo stesso periodo del 2024, le esportazioni regionali sono calate del 3,5%, complice la crisi dell’automotive, con Torino che si aggiudica la maglia nera: insieme a Gorizia, Siena, Siracusa e Cagliari è la provincia che ha registrato il contributo più negativo, con un -6,05%.

Trimestre negativo

Con l’eccezione di Vercelli e Novara, le province piemontesi registrano un calo tendenziale, dove si prende come riferimento lo stesso periodo dell’anno precedente, mentre a Torino e Novara si segnala una piccola crescita congiunturale, ovvero rispetto agli ultimi tre mesi del 2024. Se nel primo trimestre dell’anno scorso il valore delle esportazioni piemontesi era vicino ai 15 miliardi e mezzo di euro, adesso si attesta sotto i 14 miliardi e 900 milioni, confermando il calo rispetto al trimestre precedente, dove il valore era di poco superiore ai 15 miliardi. Per quanto riguarda Torino, in un anno il valore dell’export è calato di quasi 400 mila euro, passando da poco meno di 6 miliardi e 900 milioni a circa 6 miliardi a 500 milioni. Cuneo invece registra il peggior calo congiunturale, dove negli ultimi tre mesi ha perso quasi mezzo milione di euro: da un valore di circa 3 miliardi a fine 2024 a 2 miliardi e mezzo a inizio 2025.

Chi brilla e chi no

A livello nazionale a distinguersi è il Friuli-Venezia Giulia, con una crescita del 26,1% rispetto a un anno fa, seguita da Lazio (+16,9%), Valle d’Aosta (+11,8%) e Toscana (+8,2%). Peggio del Piemonte fanno invece Sardegna (-16,8%), Marche (-11,6%), Basilicata (-10,4%), Molise (-9,2%) e Puglia (-8,4%). C’è chi sta peggio insomma, ma per l’economia piemontese è una magra consolazione.