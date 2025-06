Ravello (FdI), bene Trenitalia su fermata Av Bardonecchia

"Accolgo con favore e soddisfazione l'apertura di Trenitalia a nuove riflessioni in merito all'attuale soppressione della fermata di Bardonecchia sulla linea alta velocità Milano-Parigi". Così il vicapogruppo FdI in Regione Piemonte, Roberto Ravello, a margine dell'odierna audizione dei vertici di Rfi e Trenitalia nella Commissione Trasporti del Consiglio Regionale. "All'interno di quello che rimane giocoforza un cauto ottimismo, è però positiva - sottolinea Ravello - la disponibilità di Trenitalia a farsi portavoce nei confronti della controllata Trenitalia France delle perplessità e delle alternative emerse. Si aggiunge un tassello importante a un fronte comune che trova la propria sintesi nella volontà di tutelare il versante italiano e differenziare l'offerta. Credo siano obiettivi perseguibili, oltre che di buonsenso". "Attualmente - aggiunge - abbiamo Sncf che fa due fermate sul versante francese e una sola sul versante italiano: non vedo perché una società italiana non possa fare il contrario, valutando prioritariamente le esigenze di rilancio dei nostri territori e delle nostre comunità montane. Non possono essere solo considerazioni commerciali a scrivere il futuro della Valsusa".