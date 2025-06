Compagnia San Paolo e Upo insieme per campus Alessandria

C'è il sostegno alla realizzazione di uno spazio dedicato alla didattica innovativa nel nuovo Campus universitario di Alessandria tra le azioni prioritarie di Fondazione Compagnia di San Paolo e Università del Piemonte Orientale, i cui rappresentanti si sono incontrati in Rettorato a Vercelli. Alla riunione hanno preso parte, per Upo, il rettore Menico Rizzi, mentre per la Fondazione era presente il presidente Marco Gilli. Nell'occasione è stato discusso il piano sessennale di collaborazione 2025-2030, con cui la Compagnia ha deciso di sostenere Upo nell'ambito dei "Grandi Progetti Trasformativi". E tra questi c'è il sostegno ad uno dei progetti più ambiziosi nella recente storia dell'Ateneo: il campus sorgerà su un'area di oltre 25.000 mq nella zona nord della città e ospiterà spazi per la didattica, laboratori, biblioteche, ambienti per la collaborazione tra studenti e docenti, aree aperte alla cittadinanza. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale. "Questo accordo - ha dichiarato il Rettore - rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dell'Upo e testimonia la fiducia e la visione condivisa con la Compagnia di San Paolo, che continua a investire con lungimiranza nel nostro territorio, nella formazione e nella ricerca".