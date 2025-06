FIANCO DESTR

Chiarelli in disgrazia con FdI, rischia il taglio delle deleghe

L'assessora sempre più isolata: il partito ha chiesto al governatore Cirio una redistribuzione delle titolarità. Potrebbe mantenere solo la Cultura. I meloniani sono stufi del suo carattere fumantino e dei suoi giochetti. Ultimo passo falso ai danni del segretario Comba

Marina Chiarelli è sempre più isolata all’interno di Fratelli d’Italia, e le sue deleghe potrebbero presto essere dimezzate. Dai vertici del partito è arrivata la richiesta al presidente Alberto Cirio di rivedere la ripartizione delle competenze tra i vari assessori meloniani, e a farne le spese sarebbe proprio l'assessore novarese, che perderebbe le deleghe allo Sport e al Turismo. Il primo potrebbe finire nelle mani del titolare del welfare Maurizio Marrone (lui preferirebbe la cultura, ma Cirio ha paura che lo trasformi in un novello Minculpop), mentre il turismo andrebbe a Paolo Bongioanni, che oltre a essere assessore all’Agricoltura un pezzo delle competenze turistiche le ha già (quelle relative al cibo).

Cirio come la gestirà? Come suo solito, da opossum. Farà passare il tutto come una richiesta di Fratelli d’Italia a cui adempiere per il bene della coalizione, ma sicuramente non storcerà il naso: “Questa mi sta rovinando il turismo in Piemonte”, pare abbia mormorato il governatore in una (o più) delle sue innumerevoli passerelle in giro per la regione, riferendosi proprio a Chiarelli. Così facendo quest’ultima manterrebbe solo l’assessorato alla Cultura e la delega alle politiche giovanili. Un bel ridimensionamento a tutto guadagno dei suoi rivali interni al partito, che non vedono l’ora di farle le scarpe.

Nemico interno

Oltre ad aver messo in imbarazzo il partito e la giunta con l’indagine sull’irregolarità dei finanziamenti alla sua campagna elettorale, per cui rischia anche la decadenza da consigliera, di recente Chiarelli ha scatenato le ire del segretario regionale di FdI Fabrizio Comba, dopo che quest’ultimo si è visto sfilare il suo collaboratore storico Francesco Ciao, senza alcun preavviso o spiegazione. Uno sgarbo che al numero uno del partito piemontese non è andato giù.

Non aiuta poi il suo carattere fumantino e la sua scarsa disponibilità a incontrare i cittadini e i rappresentanti delle varie categorie, come dimostra l’incontro di ieri con Marco Cerutti, responsabile progetti innovativi di Confartigianato Piemonte Orientale, e il sindaco di Lesa Marco Bona, da poco passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia, usciti dalla riunione particolarmente provati.

Per questi e altri motivi Chiarelli ha fatto terra bruciata intorno a sé, finendo scaricata anche dal suo padrino politico, il senatore Gaetano Nastri, che da tempo ha interrotto i rapporti. Anche i tentativi di riposizionarsi tra le correnti non solo hanno destato fastidio ai capataz ma alla fine pare si siano rivelati infruttosi, come testimonia la presa di distanza di Elena Chiorino, la vicepresidente della Regione che ha smentito (o, forse, impedito) ogni manovra di avvicinamento all’ala che fa capo al sottosegretario Andrea Delmastro. Così come si sono rivelate prive di prospettive le voci che la davano vicina a un passaggio a Forza Italia, forte di un rapporto a suo dire granitico con Cirio. Messa ai margini dal suo stesso partito e senza nuovi approdi all’orizzonte, a Chiarelli non resta che tenersi stretto quello che gli resterà del super assessorato degli inizi, prima che provino a sfilarle la poltrona.