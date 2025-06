POLITICA & SANITÀ

Zaia, liste d'attesa vicine a zero. Piemonte paga 300 euro a visita

Il Doge rivendica il primato: "Tagli drastici per le prestazioni più urgenti". Il "Modello Piemonte" sbandierato da Cirio e Riboldi sulla laguna è stato varato più di dieci anni fa. La spesa media delle 65mila prestazioni serale e nei weekend costate 20 milioni

"Abbiamo quasi azzerato le liste d'attesa". La legittima rivendicazione del governatore Luca Zaia di aver portato il suo Veneto a essere su questo fronte la Regione più avanti rispetto al resto del Paese è, come ha spiegato il “Doge”, frutto di un sistema rodato ed efficiente. Ma, soprattutto, di uno schema di azione che vede concorrere più soggetti e fattori al raggiungimento dell’obiettivo. E, non meno importante, una diversificazione dell’impiego delle risorse finanziarie.

I numeri del Doge

I numeri sostengono il primato rivendicato dal governatore della Lega. Tra maggio 2023 e dicembre 2024, fanno segnare un forte calo dei pazienti in attesa: al 100% per quelle da erogare entro 10 giorni (da 502 a zero), all’87% per quelle entro 30 giorni (da 82.211 a 10.814), al 77% quelle entro 60 giorni (da 74.489 a 17.381). Trend confermato dal 31 dicembre 2024 e il 31 maggio 2025, con attese a zero per le prestazioni da erogare entro dieci giorni, a meno 80% per quelle entro 30 giorni (da 10.814 a 2.202), a meno 69% quelle entro 60 giorni (da 17.381 a 5.304). Da maggio 2023 a oggi, inoltre, la classe D è calata del 94% passando da 82.811 attese a 2.201. Per la classe P si registra un calo del 97% dall’inizio del piano straordinario di recupero, passando da 74.169 prestazioni in attesa alle attuali 5.304.

Di fronte al successo che arriva dal Veneto, peraltro non il primo in fatto di sanità, è impossibile rifuggire al raffronto con altre regioni e, pur evitando i casi limite che purtroppo si registrano ancora soprattutto al Sud, guardare a chi rivendica la paternità di un modello che, in realtà, proprio Zaia adottò fin dal 2019, ma che risale limitatamente a Tac e altri accertamenti diagnostici addirittura a sei anni prima.

L'"invenzione" di Riboldi

Il Piemonte con il suo vertice politico da mesi va sbandierando come una sorta di rivoluzione copernicana l’aver dato la possibilità di ottenere visite specialistiche ed esami in orari serali, il sabato e la domenica, quando già sei anni fa altri avevano attuato questo sistema, non in via sperimentale, ma strutturale. E la differenza non è da poco.

Così come a distinguere l’azione delle due regioni del Nord con un numero si abitanti simile non sono soltanto i risultati che oggi ancora vedono il Piemonte non aver raggiunto appieno i livelli del 2019 essendo ora attorno al 92% e il Veneto aver già ottenuto quel risultato, ma l’impiego dei fondi per la riduzione delle liste d’attesa. Per erogare da marzo alla fine di giugno circa 65mila prestazioni dalle casse del Piemonte sono usciti 20 milioni, a loro volta assegnati per questo scopo dal Governo.

I costi delle visite

Una semplice divisione, con tutti i limiti della statistica, porta a vedere come ciascuna prestazione fornita ai pazienti la sera o il sabato e la domenica sia costata circa 300 euro. Una somma enorme che potrebbe essere parzialmente giustificata se si fossero fatte soltanto Tac, risonanze e accertamenti che hanno un costo elevato, pur non raggiungendo quella cifra. Ma nella gran parte dei casi si è trattato di prime visite specialistiche, le stesse che se la Regione le avesse acquistate dal privato accreditato sarebbero costate meno di un decimo. Con sovrappiù che al privato accreditato ovviamente vengono retribuite solo le prestazioni fatte, mentre i 20 milioni sono stati spesi nella quasi totalità per pagare 100 euro lordi i medici e 60 gli infermieri per le cosiddette prestazioni aggiuntive, ovvero il lavoro oltre il normale orario.

Privati tenuti fuori

Ma se il Veneto ha visto le strutture accreditate pesare circa il 25% nell’operazione per la riduzione dei tempi di attesa, il Piemonte quest’anno non ha assegnato un euro al privato. A impedirlo la legge che ha bloccato l’incremento della spesa sul fronte delle strutture accreditate alle Regioni che non siano in equilibrio di bilancio. E la Regione presieduta da Alberto Cirio, al contrario di quella di Zaia in equilibrio non c’è, essendo invece prossima al piano di rientro. Così anche gli altri dieci milioni che l’assessore Federico Riboldi ha annunciato per proseguire, sia pure in maniera più mirata, le visite fuori dagli orari abituali finiranno tutti nelle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Il complimenti di Meloni

Nulla di male, per carità. Resta quella differenza tra un sistema misto dove il pagamento a prestazione con il privato accreditato e quello su base oraria del personale pubblico, evidentemente, producono risultati migliori e una spesa decisamente più basse rispetto al numero delle visite o esami forniti. E pure l’apprezzamento del ministro della Salute Orazio Schillaci e la citazione del modello Piemonte da parte di Giorgia Meloni, ricordati ad ogni più sospinto da assessore e governatore, arrivano dopo il Veneto. I complimenti e le congratulazioni per l’iniziativa battezzata “ospedali aperti di notte” a Zaia giunsero addirittura dal Colle, con le parole di Giorgio Napolitano, dodici anni fa.