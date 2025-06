Quando non batte più il quorum

Le sconfitte, a quanto pare, sono come le ciliegie: una tira l’altra. Il raggiungimento del numero di elettori utile al fine di validare il referendum, il cosiddetto “quorum”, era senz’altro una sfida impegnativa: un obiettivo difficile da raggiungere. La scarsa informazione mediatica in merito ai cinque quesiti, la frammentazione del mondo del lavoro e il crescente disinteresse dei cittadini nei confronti dei seggi sono fenomeni che non hanno certo aiutato la causa referendaria. L’importanza dei temi sottoposti al giudizio degli italiani avrebbe dovuto (a rigor di logica) indurre una percentuale più alta di persone ad esprimersi con il voto, ma l’apatia invece ha colto i nostri connazionali.

Malgrado la costante crescita dell’astensionismo, i quesiti ritenuti davvero “importanti” tendono solitamente a suscitare un certo interesse tra la popolazione. L’attenzione suscitata dai temi referendari “spinge” il quorum verso l’alto: meccanismo che si dava per scontato anche in quest’ultima scelta tra Si e No.

Le statistiche nazionali tendono a escludere che il 70% degli italiani gestisca un’azienda, e quindi possa definirsi “imprenditore”. Scartata quindi l’ipotesi che il corposo astensionismo interessi chi voglia difendere il Jobs Act, per garantire buoni profitti alla propria attività economica, sarebbe bene scavare a fondo per individuare le cause che hanno convinto solamente un elettore su tre ad esprimersi in questa tornata elettorale.

Partiti e sindacati, incluse le confederazioni che hanno fatto appelli a favore del non voto (quali la Cisl e Ugl), dovrebbero esaminare a bocce ferme, con freddo distacco, il tortuoso percorso intrapreso ogniqualvolta è stato necessario rapportarsi con la flessibilità del lavoro introdotta dalla “riforma renziana”.

Lo stravolgimento della normativa del lavoro, il Jobs Act, nasce in un contesto ricco di grandi contraddizioni. Il promotore, nonché presidente del Consiglio e segretario del Pd, aveva scalato i vertici del partito promettendo ai militanti di ostacolare qualsiasi attentato contro lo Statuto dei lavoratori, da tempo oggetto di innumerevoli proposte di modifica in peggio (alcune provenienti anche dal Centrosinistra stesso). Una difesa che secondo il leader dem comprendeva azioni di contrasto al lavoro precario e, quindi, in opposizione alla tendenza degli imprenditori di imporre contratti individuali (non collettivi) dalle maglie molto larghe per quanto concerne le garanzie a favore dei dipendenti.

Matteo Renzi, il leader democratico, non solo ha tradito le promesse fatte alla sua base, con la redazione e l’approvazione nel 2016 del Jobs Act, ma ha imbavagliato il mondo sindacale: disposto a sua volta ad utilizzare nelle collaborazioni interne il nuovo strumento normativo. Contraddizioni su contraddizioni, sino all’ultima in ordine di tempo, evidenziata sui social (specialmente in queste ultime settimane) da numerosi dipendenti che hanno rifiutato il vaccino anti Covid imposto dal governo Draghi.

Nel 2021, infatti, l’esecutivo dispose la sospensione dal lavoro, con busta paga zero, per tutti coloro che non accettavano di sottoporsi alla vaccinazione: misura drastica, che privava di salario migliaia di famiglie, avvallata (quando addirittura voluta) dalle organizzazioni sindacali. A quanto è dato comprendere, si è creato un nutrito fronte di dipendenti, appartenenti in gran parte all’aera politica progressista, che si dichiarano oramai lontani da qualsiasi istituzione, sia essa politica che sindacale.

L’elettore tende a non badare ai cambi di vertice, e non sempre annota i cambi ai vertici delle direzioni dei partiti. Poco importa se alla guida del PD non sieda Renzi, ma Schlein, e poco interessa, al contempo, la comparsa al vertice della CGIL del combattivo Landini: l’elettore di Sinistra non dimentica gli improvvisi cambi di rotta che rubrica sotto la voce “Tradimento” e, soprattutto, non è disposto a riconsegnare automaticamente la sua fiducia dopo i passaggi di consegne da una segreteria all’altra.

Occorre ripartire proprio dalla coerenza, dall’affidabilità, dall’identità politica di partiti, movimenti e sindacati; occorre chiarezza, posizioni precise e mai ambigue. Il lavoro e i diritti vanno difesi sempre con forza: questo Paese non conta il 70% di cittadini proprietari di impresa e filo meloniano, ma al contrario ospita una stragrande maggioranza di pensionati, che percepiscono sussidi da fame, di lavoratori con contratti super precari e di studenti abbandonati a sé stessi.

Per risalire la china è necessario rivolgersi senza incertezze, o ripensamenti da calcolo politico, a coloro che pagano tutti i giorni la campagna di privatizzazione dei servizi pubblici e le riforme liberiste, comprese quelle che interessano la sanità: solo così potremmo forse evitare altre sconfitte collettive e governi di Destra per i prossimi 20 anni.