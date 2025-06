Asti: maltrattamenti alla materna

Un bimbo di colore chiamato ripetutamente "zulù", un altro, di origine albanese, apostrofato con epiteti oltraggiosi. È ciò che hanno documentato i Carabinieri della Compagnia di Asti - su disposizione della Procura della Repubblica - nei locali dell'asilo paritario l'Albero dei Ragazzi. Le criticità sono state rilevate nelle aree destinate a ospitare i bambini in età prescolare, le altre attività, che caratterizzano la struttura, non sono state oggetto di indagine. Le registrazioni dei militari dell'Arma restituiscono un clima all'interno della struttura tutt'altro che protettivo e stimolante (come dovrebbe essere quello di un asilo), in cui le maestre, con metodi bruschi, fatti di continue urla e insulti, "sembrano voler impedire ai bimbi di dare sfogo al più fondamentale istinto per un bimbo in tenera età: quello per il gioco". Nella scuola, hanno rilevato i carabinieri, vi era "la totale assenza del clima allegro e giocoso che dovrebbe caratterizzare ogni momento di convivialità condiviso da più bambini di quell'età, sostituito invece da paura, terrore e ansia perdurante".