Incendio boschivo nel Torinese, individuato il responsabile

I carabinieri forestali hanno individuato l'autore dell'incendio boschivo dello scorso primo maggio nei Comuni di Baldissero Canavese e Vidracco, nel Torinese. Si tratta di un operaio che si occupava della manutenzione delle linee elettriche. L'uomo è stato segnalato alla procura di Ivrea per incendio boschivo colposo. Dalla ricostruzione degli investigatori sembra che durante i lavori di manutenzione della linea elettrica, l'utilizzo di un flessibile per tagliare i pali in cemento abbia generato delle scintille capaci di innescare le fiamme. Le condizioni metereologiche e la particolare morfologia dell'area hanno favorito l'incendio, le cui operazioni di spegnimento e bonifica, a cura di vigili del fuoco e Aib, con il supporto dell'elicottero, sono durate parecchie ore. L'incendio ha interessato una superficie di circa otto ettari all'interno dei sito di Rete natura 2000 "Monti pelati e torre Cives".