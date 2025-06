Stop a treni Arona-Domodossola, protesta sindaco di Baveno

Il Comune di Baveno esprime "forte disappunto" per "l'ennesima mancanza di comunicazione da parte di Rete ferroviaria italiana in merito alla chiusura della tratta ferroviaria Arona-Domodossola fino al 27 luglio e nuovamente dal 30 agosto al 13 settembre 2025, per lavori di potenziamento e manutenzione". E' quanto si legge in una nota del sindaco Alessandro Monti a nome dell'amministrazione comunale. "Nonostante la rilevanza dell'intervento e l'impatto diretto sulla mobilità quotidiana di cittadini, pendolari e turisti - scrive il sindaco - Rfi non ha provveduto ad alcuna forma ufficiale di informazione diretta all'utenza locale nella stazione di Baveno, per comunicare che i bus sostitutivi non si fermano in stazione ma sulla statale. Il Comune di Baveno, di sua iniziativa, dopo segnalazioni di cittadini sul disagio di turisti e cittadini, ha provveduto con la posa di suoi cartelli informativi in italiano e inglese". Conclude Monti: "Il Comune ritiene inaccettabile che Rfi non abbia attivato tempestivamente e autonomamente una comunicazione efficace e trasparente verso i cittadini in stazione, con la necessaria cartellonistica. Una corretta e puntuale informazione è un diritto dell'utenza e un dovere imprescindibile da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria".