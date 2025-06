Calderoni (Pd), incentivare ingresso lavoratori da estero

"Il vero nodo strutturale del nostro Paese è la crisi demografica. Da qui bisogna ripartire, perché si tratta della madre di tutte le questioni, da cui dipendono la sostenibilità del welfare, la tenuta del mercato del lavoro e il futuro delle imprese. Come dimostra recentemente l'esperienza spagnola l'unica risposta razionale è incentivare l'ingresso di lavoratori attivi attraverso una profonda revisione delle norme sull'immigrazione". Lo dichiara in una nota Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico, che aggiunge: "Continuare a ignorare questo dato equivale a sabotare le prospettive economiche e sociali dei nostri Paesi. Di questo passo le imprese italiane si troveranno senza manodopera e le casse pubbliche senza contributi". "Ora, pure la premier Meloni - conclude - sembra rendersi conto che il futuro delle imprese, delle pensioni e della coesione sociale passa da qui. È ora di uscire dalla retorica delle 'invasioni' e dei 'rimpatri' e affrontare finalmente, con lucidità e pragmatismo, una sfida decisiva per il Paese".