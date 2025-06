Maccanti e Benvenuto (Lega), blocco Euro 5 è una follia green

"Bloccare la circolazione degli Euro 5 è l'ennesima follia di Bruxelles. La Lega c'è. Abbiamo presentato un emendamento al Dl Infrastrutture per scongiurare un blocco che lascerebbe appiedate milioni di persone penalizzando soprattutto chi in questo difficile momento economico non può permettersi l'acquisto di una nuova auto per seguire le folli e ideologiche politiche Green europee". Lo affermano in una nota i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti, e Alessandro Benvenuto. "Noi - aggiungono - siamo da sempre favorevoli a una transizione ecologica pragmatica, che sia sostenibile tanto per l'ambiente, quanto per le tasche di imprese e famiglie".