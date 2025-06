Bloccati al Cairo due attivisti Pro Pal di Torino

Volevano partecipare alla marcia per Gaza Sono stati bloccati in aeroporto al Cairo dalle autorità egiziane i due giovani attivisti Pro Pal partiti ieri da Torino con l'intenzione di partecipare alla marcia internazionale per Gaza. Si tratta di una ventunenne e un venticinquenne studenti della scuola Holden. Secondo quanto si è appreso da persone in contatto con loro è possibile che saranno espulsi. Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, a Torino, nelle ultime settimane hanno dato vita insieme ad altri studenti a un presidio permanente Pro Pal in Piazza Castello. "Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare" è stato il messaggio diffuso da Andrea nelle scorse ore quando era già all'aeroporto del Cairo.