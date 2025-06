Il Tar del Piemonte respinge ricorso su gestione Askatasuna

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso cautelare presentato da alcuni consiglieri della Circoscrizione 7 di Torino e da alcuni cittadini che chiedevano la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi con cui è stato avviato, nell'ambito del regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città, un percorso di amministrazione condivisa dell'immobile di corso Regina 47, sede del centro sociale Askatasuna, con un gruppo di cittadini proponenti. L'ordinanza del Tribunale amministrativo afferma che la legge regionale n. 5/24, che all'articolo 8 prevede limitazioni per l'amministrazione condivisa dei beni, da un'interpretazione orientata in senso costituzionale, parrebbe applicabile ai soli beni di proprietà regionale, quindi non a quello in oggetto, di proprietà comunale. L'ordinanza evidenzia inoltre come al momento dell'assunzione degli atti impugnati l'immobile fosse libero e non più occupato, sottolineando anche che non è dimostrato che i proponenti del patto di collaborazione siano gli stessi soggetti che lo avevano occupato in precedenza. Stante lo stato libero del bene e la pubblicità che ha avuto la procedura in esame, infine, anche i ricorrenti, secondo i giudici, avrebbero potuto, e possono tutt'ora, avanzare proposte di gestione condivisa del bene. "La procedura amministrativa che abbiamo sin qui seguito è stata corretta ed è stata seguita nel pieno rispetto della normativa vigente - spiega il sindaco, Stefano Lo Russo -. Il percorso di restituzione alla comunità della piena fruizione dell'immobile pubblico, che peraltro è già libero, prosegue".