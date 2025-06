Sala rossa di rabbia

Dicono che…proprio mentre in aula si discuteva di violenza politica, i consiglieri comunali abbiano voluto dare il buon esempio. Nella seduta di ieri in Sala Rossa, il consigliere del Partito democratico Alberto Saluzzo e Ferrante De Benedectis di Fratelli d’Italia sono addirittura venuti alle mani.

L’intervento di Saluzzo sul tema, dove sminuiva le violenze dei manifestanti dei centri sociali e accusava la destra di diffondere messaggi di odio, non dev’essere stato tanto apprezzato da De Benedectis, che ha affrontato il collega, e dopo qualche minuto di insulti reciproci (ad “Abbiamo un Nobel” di Saluzzo il consigliere meloniano avrebbe risposto con “sei uno straccione, non sai neanche allacciarti il doppiopetto”), si è passati allo scontro fisico: dapprima De Benedectis gli ha messo una mano sul petto, gesto a cui Saluzzo ha risposto schiaffeggiandogli la mano per allontanarlo: “Non ti devi permettere di toccarmi”, ha urlato per poi andarsene. Vani i tentativi di riconciliazione, per il fair play sarà per un'altra volta.