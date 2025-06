LA SACRA RUOTA

Stellantis, Elkann sogna in piccolo. "L'Europa ci dia regole smart"

Ci vogliono regolamenti che consentano di costruire piccole auto sul modello delle K-car giapponesi. Il rampollo Agnelli tesse nuovamente l'elogio del neo ceo Filosa: "È empatico, sa costruire ponti con le persone". Utile, ma basterà per il rilancio?

John Elkann, presidente di Stellantis, mette il dito nella piaga: l’Europa deve ripensare le sue norme sull’automotive, scegliendo regolamenti “intelligenti” che spalanchino le porte a vetture compatte, economiche e con carattere, sul modello delle K-car giapponesi. All’Automotive News Europe Congress al Mauto di Torino, il rampollo Agnelli ha delineato quella che sembra il cambio di strategia del gruppo, tra innovazione, nuove azioni diplomatiche e la nomina di Antonio Filosa a ceo, “scelto all’unanimità” per la sua empatia e competenza globale.

K-car in salsa europea: l’idea di Elkann

“L’Europa deve rendersi conto che ci vogliono regole per costruire auto piccole come le K-car giapponesi”, ha detto Elkann. “Possono essere accessibili, ma anche emozionanti. Noi sappiamo fare auto compatte: la Pandina è la prova”. I dati, però, sono impietosi: “Nel 2019 vendevamo un milione di auto sotto i 15.000 euro, oggi meno di 100.000”. Un crollo che Elkann lega a un sistema normativo sempre più asfissiante.

Qui il j’accuse: “Entro il 2030 arriveranno 120 nuove norme. Oltre il 25% del lavoro dei nostri ingegneri è inghiottito dalla compliance, senza creare valore. E i costi delle auto? Lievitati dalle regolamentazioni”. Un esempio? “La Fiat 500 originale pesava 400 chili, oggi le nostre vetture sono tre volte più pesanti. Non è una vittoria per l’ambiente: più peso, più energia consumata”. La soluzione: norme agili per auto leggere, sostenibili e alla portata di tutti, senza sacrificare il piacere di guida.

Filosa, la carta vincente

A Torino, Elkann ha poi incensato Antonio Filosa, nuovo ceo di Stellantis, frutto di una scelta condivisa dopo un lungo iter. “È empatico, sa costruire ponti con le persone. Un’arma preziosa, perché Stellantis è fatta di persone”, ha sottolineato. Con un bagaglio di esperienze in Europa, Sud e Nord America, Filosa è l’uomo ideale per tessere rapporti con governi e istituzioni in un momento cruciale.

“Conosce ogni fase del processo automobilistico, dalla fabbrica al cliente. Vogliamo auto che facciano innamorare, e un ceo che sa come farle è fondamentale”, ha aggiunto Elkann. La visione globale di Filosa sarà cruciale per navigare le acque agitate di un settore schiacciato da competizione e vincoli normativi.

Belle parole, ma il curriculum di Filosa, per quanto internazionale, non basta a dissipare i dubbi. Stellantis naviga in acque turbolente: stabilimenti in bilico, quote di mercato in calo e una transizione elettrica che arranca. L’empatia sarà sufficiente a gestire le pressioni di governi, sindacati e azionisti? E soprattutto, Filosa saprà tradurre in realtà il sogno delle K-car europee o resterà un altro slogan ben confezionato?

Scossa all'elettrico

“Abbiamo in programma 14 nuovi lanci di auto elettriche. Il nostro impegno verso l’elettrificazione è molto forte. E lo è anche su altri fronti: progetti di grande scala come le gigafactory per la produzione delle batterie, che sono il componente chiave dei veicoli elettrici”, ha aggiunto Elkann. “Pensiamo che dobbiamo offrire ai clienti le auto che desiderano. Per questo – ha spiegato – crediamo nella libertà di scelta: motori a combustione, ibridi, elettrici, L’equazione energetica deve tenere conto della decarbonizzazione. Prendiamo l’Europa: ci sono circa 250 milioni di auto, con un’età media elevata. In Grecia, ad esempio, l’età media è 17 anni. Se aiutassimo le persone a passare da una vecchia Euro 3 a una Euro 6, non Euro 7, solo Euro 6, il beneficio ambientale sarebbe molto più rilevante che passare da una Euro 6 a un’elettrica. Crediamo ci sia una grande opportunità per migliorare l’ambiente dando alle persone la possibilità di scegliere. E serve anche una regolamentazione che consenta a costruttori come noi di fare bene il nostro lavoro”.

Europa più "sveglia"

Elkann vede un’Europa a un “momento cruciale” per l’automotive, ma insiste: “Servono regole intelligenti”. Giusto, ma il ritornello delle norme soffocanti rischia di diventare un comodo alibi. Le K-car giapponesi, simbolo di praticità e basso costo, sono un modello affascinante, ma richiedono investimenti e visione che Stellantis non sembra aver messo in campo con convinzione. Con Filosa al timone e un mercato sempre più ostile, il gruppo deve dimostrare di non limitarsi a scaricare le colpe su Bruxelles. L’Europa deve fare la sua parte, certo, ma Stellantis non può permettersi di restare a guardare. Le chiacchiere sulle auto piccole ed emozionanti sono finite: ora servono i fatti.