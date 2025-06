BENICOMUNISTI

Il Tar "salva" Askatasuna: respinto il ricorso meloniano

Nello scontro tra Regione Piemonte e Comune sulla cosiddetta "legalizzazione" del centro sociale di Torino, il sindaco vince il primo round. Il tribunale amministrativo ricusa l'atto dei consiglieri di FdI. Ma si attende l'esito di quello presentato da Marrone

Il colpo di Maurizio Marrone per smantellare dentro le aule giudiziarie il patto di collaborazione per la “legalizzazione” di Askatasuna è andato a vuoto. O meglio, il primo round di quello che si prospetta un lungo scontro tra Regione Piemonte (barra Fratelli d’italia) e Comune di Torino se lo è aggiudicato Stefano Lo Russo. Il sindaco ha infatti avuto la conferma che “la procedura amministrativa eseguita è stata corretta ed è stata seguita nel pieno rispetto della normativa vigente”.

Il Tar del Piemonte ha, infatti, respinto il ricorso cautelare presentato da Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini, consiglieri meloniani della Circoscrizione 7. Questo ricorso era stato presentato contemporaneamente a quello avanzato dalla Regione su mandato di Marrone e sul quale il Tar si deve ancora pronunciare. Detto in parole povere, il tribunale amministrativo nel ricusare il ricorso sostiene che, “da un’interpretazione orientata in senso costituzionale”, la legge regionale n. 5 del 2024, che all’articolo 8 prevede limitazioni per l’amministrazione condivisa dei beni, può essere applicata ai beni di proprietà regionale e non a quelli di proprietà di altro ente. Interessante anche il passaggio dell’ordinanza nel quale si fa presente che anche i ricorrenti (ovvero i consiglieri della Circoscrizione 7) potrebbero, e possono tutt’ora, avanzare proposte di gestione condivisa del bene.

Ovviamente Marrone non ci sta. Il primo punto che l’assessore regionale contesta è l’ormai “ricorrente” (scusate il gioco di parole) battibecco sul fatto che l’immobile di corso Regina 47 sia veramente vuoto: “Spiace constatare come il Tar ignori che alla faccia dello stesso patto sottoscritto con il Comune gli antagonisti continuano ad abitarla, come confermato dalla notifica penale recentemente recapitata proprio lì a un’occupante dalla Digos”. Nel merito della costituzionalità della legge regionale invece l’assessore si sente forte: “Non abbiamo alcun timore perché se la Regione davvero non potesse legiferare limiti all'utilizzo delle proprietà comunali, allora tutte le norme regionali su urbanistica, paesaggio, commercio, viabilità ecc. che fanno altrettanto sarebbero carta straccia”.

Inutile dire che è iniziato subito il bailamme di dichiarazioni pro e contro la decisione del Tar. Per Fabrizio Ricca della Lega si tratta di una “decisione che conferma necessità di sanzioni a chi non rispetta la legge regionale”; per Alice Ravinale (Avs) invece “i tentativi della destra di bloccare il percorso su Askatasuna sono atti di bullismo istituzionale nei confronti del Comune di Torino”.