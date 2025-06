ALTA TENSIONE

Partiti da Torino per la marcia pro Gaza. Fermati in Egitto due studenti

Allievi della Scuola Holden sono stati bloccati all'aeroporto del Cairo mentre tentavano di partecipare alla Global March to Gaza. Uno è stato rilasciato, ma la situazione della ragazza resta incerta

Due giovani attivisti italiani, Andrea Usala, 25 anni, di Cagliari, e Vittoria Antonioli Arduini, 21 anni, trentina, entrambi studenti della Scuola Holden di Torino, sono stati bloccati oggi all’aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane mentre cercavano di partecipare alla Global March to Gaza. L’iniziativa internazionale, che riunisce circa 2.500 persone da oltre 50 Paesi, punta a raggiungere il valico di Rafah per chiedere la riapertura dei varchi agli aiuti umanitari e la fine del blocco su Gaza. I due fanno parte del presidio “Piazza Palestina” di Torino, attivo dal 19 maggio in Piazza Castello e Piazza San Carlo per denunciare il conflitto in corso.

Secondo le informazioni più recenti, Andrea Usala è stato rilasciato dalle autorità egiziane e si trova attualmente con il console italiano al Cairo. In una telefonata ai compagni del presidio torinese, ha dichiarato: “Tecnicamente sono libero di andare dove voglio, ma ci hanno detto che qualsiasi manifestazione e la marcia non saranno autorizzate”. La situazione di Vittoria Antonioli Arduini, invece, rimane incerta. Alcune fonti riportano che potrebbe essere già in fase di rimpatrio, mentre altre non confermano il suo rilascio, alimentando preoccupazione tra i compagni. Intanto, sono stati rilasciati 35 degli attivisti Pro Pal italiani bloccati, altri sette, invece, sono stati rimpatriati.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che la Farnesina sta seguendo la vicenda, con il consolato italiano al Cairo impegnato ad assistere i connazionali coinvolti, circa 15. Tajani ha risposto alle richieste delle opposizioni per un’informativa urgente, dichiarando la disponibilità a riferire in Parlamento. Alcuni attivisti italiani sarebbero già in viaggio di ritorno verso Milano e Roma, mentre altri, determinati a proseguire, starebbero cercando di raggiungere Rafah nonostante i divieti egiziani.

Usala e Arduini sono stati fermati all’alba, appena scesi dall’aereo, insieme a centinaia di attivisti internazionali, tra cui francesi, olandesi, portoghesi, svizzeri, algerini e tunisini. In un messaggio, Usala ha denunciato le condizioni di fermo: “Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare”. Arduini, invece, ha scritto: “Ci sono con noi algerini, francesi, tedeschi, inglesi. Sta arrivando un sacco di gente, poi ci dovremmo riunire in un altro luogo. Lo scopo è essere deportati e non accettare il ritorno”, esprimendo la volontà di opporsi al rimpatrio per partecipare alla marcia.

Il sito MadaMasr riferisce che almeno 170 partecipanti sono stati trattenuti o deportati, con denunce di trattamenti “ingiusti e umilianti”, come la negazione di cibo e acqua. Le autorità egiziane considerano la marcia non autorizzata, intensificando i controlli sugli attivisti stranieri.

La Global March to Gaza, pianificata dal 12 al 15 giugno, prevede una marcia di 48 chilometri attraverso il Sinai fino a Rafah per richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Gli organizzatori, che dichiarano di aver rispettato i protocolli egiziani, denunciano le detenzioni come un tentativo di soffocare la solidarietà internazionale. L’Egitto, che mantiene aperto il valico di Rafah dal suo lato ma attribuisce a Israele il blocco degli aiuti, sembra voler evitare iniziative che possano complicare le sue relazioni diplomatiche, già tese dopo la decisione di non nominare un nuovo ambasciatore in Israele fino alla fine del conflitto.

Il presidio torinese ha definito la detenzione “arbitraria” e contraria al diritto internazionale, lanciando un appello: “Chiediamo al Ministro Tajani e alla Farnesina di attivarsi per il rilascio di Vittoria e Andrea. Invitiamo stampa, associazioni e movimenti a prendere parola”. Antonietta Chiodo, portavoce della marcia, ha accusato il Cairo di “oscurare la lotta per Gaza”.