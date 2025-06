CRONACA VERA

Ad Asti l'asilo degli orrori, bimbi maltrattati e umiliati

A una bimba è stato dato cibo prelevato dalla spazzatura. Sospese due maestre, già coinvolte in passato in un caso analogo. Le immagini hanno catturato violenze fisiche, psicologiche e insulti a sfondo razziale: "Così mangiano gli zulù" - VIDEO

Un altro capitolo nero scuote Asti, dove l’asilo paritario L’Albero dei Ragazzi di via Guglielmo Ventura si rivela, ancora una volta, un luogo di terrore per i più piccoli. Le telecamere nascoste dei carabinieri hanno inchiodato due educatrici, Maria Beatrice Massano e Monica Sovena, immortalando scene di maltrattamenti fisici e psicologici su bambini tra i 3 e i 6 anni. Il gip del Tribunale di Asti, su richiesta della Procura, ha disposto per entrambe una misura cautelare di interdizione temporanea dall’insegnamento in scuole di ogni ordine e grado, accusate di maltrattamenti in concorso (artt. 81 e 572 CP). Ma non è la prima volta che le due finiscono nel mirino della giustizia: il loro passato, infatti, è macchiato da un’indagine simile, risalente a oltre un decennio fa.

Un copione già visto

Le indagini, scattate dopo le segnalazioni di alcune mamme, hanno portato alla luce un quadro agghiacciante. I filmati delle microspie, installate nelle aree dell’asilo dedicate ai bimbi in età prescolare, mostrano strattonamenti, urla, insulti – anche di natura razzista – e punizioni immotivate. Un bambino di origine africana veniva chiamato ripetutamente “Zulù”, un altro di origine albanese era apostrofato con epiteti oltraggiosi. Alcuni piccoli venivano costretti a restare seduti a terra in un angolo, mentre altri subivano castighi in stanze buie. Ma a lasciare sgomenti sono anche i dettagli igienico-sanitari: una delle educatrici è stata ripresa mentre somministrava a una bimba cibo recuperato dalla spazzatura, mentre un’altra frugava negli zainetti dei bambini, “assaggiando” con le mani o con le posate dei piccoli le pietanze preparate dalle mamme.

Non è una novità per Massano e Sovena. Tra il 2012 e il 2013, le due erano già state indagate per fatti simili all’asilo nido e scuola materna Regina Chiappello di Pratomorone di Tigliole, a pochi chilometri da Asti. All’epoca si parlava di capelli tirati, bimbi imboccati a forza, cibo caduto a terra fatto raccogliere e un fischietto assordante usato per “disciplinare”. Il processo si era concluso nel 2019 con un’assoluzione per Sovena e una condanna a tre mesi per abuso di mezzi di correzione per Massano, allora coordinatrice della struttura. Entrambe erano state scagionate dalle accuse più gravi, come lesioni colpose. Dopo quel capitolo, le due avevano fondato L’Albero dei Ragazzi, un progetto educativo paritario che riceveva contributi comunali, circa 10mila euro l’anno per 15 bambini e i centri estivi, come confermato dall’assessora all’istruzione di Asti, Loretta Bologna. Quest’anno, però, i fondi non sono stati erogati per mancanza del Durc, il documento di regolarità contributiva.

Sdegno e richieste di giustizia

“Se fosse vero, la punizione dovrebbe essere esemplare”, ha dichiarato Bologna, sconcertata dalla vicenda. La comunità di Asti è in subbuglio: i genitori, allarmati da segnali inquietanti – bimbi tornati a casa spaventati, aggressivi, a volte con graffi o lividi, come un piccolo rientrato con un occhio nero – chiedono verità e giustizia. “La maestra mi chiude in bagno per dispetto, mi ha dato una scopa sulla testa”, avrebbe raccontato un bambino alla madre, spingendola a denunciare. Le immagini delle telecamere, insieme alle registrazioni audio, hanno fatto il resto, trasformando i sospetti in prove schiaccianti.

L’indagine è ancora in corso e potrebbe riservare ulteriori sviluppi. I carabinieri della Compagnia di Asti, coordinati dalla Procura, stanno approfondendo eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella gestione della struttura. La notizia ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, con post su X che descrivono un clima di “paura, terrore e ansia perdurante” anziché l’atmosfera allegra e giocosa che ci si aspetta da un asilo. Intanto, le famiglie delle vittime si stanno organizzando per costituirsi parte civile, mentre l’opinione pubblica chiede che l’asilo venga chiuso definitivamente. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha assicurato che il Comune collaborerà con la magistratura per fare piena luce sulla vicenda, definendo i fatti “inaccettabili e gravissimi”.