Alessandria, Coloris nella giunta comunale

L'assessore comunale di Alessandria Giorgio Laguzzi ha rimesso le deleghe (Progresso e sviluppo sostenibile, società partecipate, ambiente e filiera dei rifiuti). Lo fa sapere, in una breve nota, l'amministrazione precisando che la decisione è conseguenza della sua elezione, in aprile, a segretario provinciale Pd, "ruolo, da statuto, incompatibile con la carica ricoperta". "Al di là del ruolo formale, il mio sostegno politico e la collaborazione con questa amministrazione - assicura Laguzzi - proseguiranno con la stessa convinzione. Ci sono molte questioni avviate in questi anni che abbiamo messo sui binari giusti, come il rinnovo dell'illuminazione pubblica, il gestore unico del sistema idrico integrato, l'aumento degli spazi per le associazioni di volontariato. Altre richiedono ancora lavoro, come il riassetto del gruppo Amag e il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Resto al fianco di questa maggioranza per proseguire il lavoro iniziato". Al suo posto in giunta è entrato Daniele Coloris. "La nuova distribuzione delle deleghe - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - sarà comunicata nei prossimi giorni e nel prossimo Consiglio".