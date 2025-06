Torino, sgombero case occupate a Barriera di Milano

Sgombero in corso questa mattina nel quartiere Barriera di Milano a Torino di sei alloggi popolari Atc da tempo occupati abusivamente. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone, che commenta: "Con gli sgomberi di oggi dimostriamo ancora una volta come la riqualificazione e il ripristino della legalità a Barriera di Milano sia in cima alle priorità della nostra agenda politica. Non daremo tregua a chi vuole ridurre i quartieri popolari a zone franche e senza regole. Non ci fermeremo finché non avremo recuperato e assegnato ogni alloggio a chi ne ha realmente diritto". "Con il nuovo corso di Atc, quest'anno le assegnazioni degli alloggi aumenteranno dell'80% grazie all'Autorecupero e agli interventi sugli alloggi di risulta", prosegue Marrone che conclude: "un ringraziamento al Prefetto, al Questore, alle Forze dell'Ordine, ai servizi sociali e ad Atc, che continuano a rispondere con prontezza alle nostre segnalazioni al tavolo sicurezza".