Sciopero di tutti gli Ipermercati Carrefour dell'area metropolitana torinese

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno proclamato per sabato 14 giugno una giornata di sciopero di tutti gli Ipermercati Carrefour dell'area metropolitana torinese, per l'intero turno lavorativo. Le motivazione alla base della mobilitazione sarebbero legate a quelle che vengono definite “insostenibili condizioni di lavoro e la mancanza di risposte e azioni concrete da parte di GS spa”, società della grande distribuzione che sovraintende in Italia il marchio Carrefour.