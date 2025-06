FINE CORSA

Binatti impallinato, decade da sindaco e da presidente della Provincia di Novara

Sei consiglieri di opposizione e tre di maggioranza tolgono la fiducia all'attuale primo cittadino di Trecate che di conseguenza deve sloggiare anche da Palazzo Natta. Da mesi è in rotta di collisione con la sezione locale del suo partito, Fratelli d'Italia

La maggioranza di centrodestra al Comune di Trecate si è disciolta e Federico Binatti è ormai un sindaco decaduto. E di conseguenza perde anche la poltrona di presidente dela Provincia di Novara. La sfiducia, decretata poche ore fa con la firma di 9 consiglieri (6 di opposizione e 3 di maggioranza), è solo l’ultima scossa di un terremoto politico che sta facendo implodere il centrodestra trecatese.

Fratelli d’Italia, il partito che dovrebbe tenere le redini, è ridotto a un circo Barnum di 11 iscritti, spaccato in due fazioni che si azzannano per la poltrona di coordinatore cittadino. Da una parte il vicesindaco Rossano Canetta, dall’altra il presidente del Consiglio comunale Giorgio Ingold, pronti a sfidarsi domenica in un congresso che sembra più una resa dei conti che un momento di unità. E Binatti? Sparito, muto, barricato da giorni in un silenzio che sa di resa, mentre la sua maggioranza si è sgretolata come un castello di carte.

Il colpo di grazia era arrivato lunedì scorso da Michela Cigolini, la consigliera che ha sbattuto la porta di FdI per passare al gruppo misto, aggiungendosi a Mauro Bricco (ex Lega) e Paolo Manzini (ex Fdi) e lasciando la giunta con il fiato sospeso. Il suo addio ha fatto crollare i numeri. Oggi con le dimissioni dei tre del misto e dei sei consiglieri di opposizione (Emanuela Cazzadore, Raffaele Sacco, Filippo Sansottera, Anna Uboldi, Marco Uboldi e Giorgio Capoccia) si è decretato il tutti a casa. E il Consiglio del 25 giugno, richiesto dal centrosinistra, sarà l’arena di questa disfatta.

Voci di corridoio parlano di una rappresaglia per la scelta di Binatti e dell’assessore Criscuolo di spingere Ingold come coordinatore, snobbando Canetta, il vicesindaco nella cui lista civica Cigolini era stata eletta prima di passare a FdI. Cigolini avrebbe chiesto la testa di Criscuolo, fedelissima di Binatti e possibile candidata sindaca per il dopo-Binatti, in cambio del suo sostegno. Ma il sindaco, che di Criscuolo non voleva fare a meno, ha respinto ogni offerta. Fratelli d’Italia, a Trecate, è un disastro: tesseramento a zero, iscritti ridotti a un manipolo, e un congresso che rischia di essere l’atto finale di una guerra fratricida. In questo bailamme il silenzio di Binatti è suonato perlomeno stonato, in un caos che lui stesso ha contribuito a creare, come in febbraio, quando per settimane si era chiuso nel suo bunker.

Fino all’ultimo, il senatore Gaetano Nastri, big locale di Fratelli d'Italia, ha provato a scongiurare il disastro di oggi, causato in gran parte dalla gestione superficiale di Binatti, con il supporto nelle ultime ore del segretario regionale piemontese Fabrizio Comba.

La Lega, che pure non si è espressa sulla sfiducia, guarda con malcelata soddisfazione all'implosione degli alleati, e potrebbe avanzare pretese per il prossimo candidato sindaco, quando (con ogni probabilità in autunno) si tornerà alle urne. Chi festeggia più di tutti però è il Partito Democratico: “Si è chiusa definitivamente una delle pagine più tristi della storia amministrativa di Trecate. Dopo anni di instabilità, conflitti interni e manovre di palazzo, la Giunta Binatti arriva al capolinea, sancendo la fine di questa esperienza amministrativa fallimentare” ha commentato Luca Galuppini, segretario del circolo locale dem. “Era sotto gli occhi di tutti, Federico Binatti era ormai un ex sindaco da mesi. La sua giunta si reggeva su instabili accordi politici e non su un progetto di città: a farne le spese erano i trecatesi” ha aggiunto Rossano Pirovano, segretario provinciale del Pd novarese.