Coldiretti Torino, parco 5 laghi Ivrea, "non ancora operativo"

"A un anno dall'entrata in funzione non è ancora operativo il nuovo Parco provinciale del 5 Laghi di Ivrea e, nei fatti, l'area non è gestita". A lanciare l'allarme è la Coldiretti Torino che chiede di aprire un tavolo di concertazione, con Città Metropolitana e sindaci, per dare vita a progetti concreti e operativi che vedano coinvolte le aziende agricole del territorio. "Abbiamo sempre detto che il territorio dei 5 Laghi non aveva bisogno di un Parco ma di progetti operativi - spiegano da Coldiretti - abbiamo proposto un'alternativa per la gestione ambientale, l'offerta turistica e la manutenzione del territorio. Ora abbiamo perso un anno che avremmo potuto impiegare nella progettazione concreta e nella partecipazione a bandi di finanziamento. Non possiamo più permetterci di fare passare altro tempo mentre il territorio attende una gestione".