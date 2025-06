Nursing Up, in estate rischio solo 2 infermieri ogni 25 pazienti

Carenza di personale e deficit strutturale di 175mila infermieri rispetto agli standard europei. Una situazione "al limite della sostenibilità umana e professionale". Nei reparti di chirurgia, ortopedia, medicina interna, e in molte altre specialità complesse, "i nostri infermieri sono costretti ad assistere anche 14 pazienti per turno. Nelle prossime settimane in realtà come Lombardia, Campania, Veneto, Piemonte, Sardegna e Sicilia, rischiamo arrivare alla presenza di due soli infermieri a gestire ben 25 pazienti, e la questione si fa estremamente difficile quando parliamo di soggetti in condizioni di complessità". Questo quanto afferma in una nota il presidente nazionale di Nursing Up, Antonio De Palma, riferendo che "gli infermieri dell'Arnas Brotzu di Cagliari hanno dichiarato lo stato di agitazione". Il sindacato infermieri Nursing Up cita poi alcuni studi da cui emerge che un carico di lavoro superiore a sei pazienti per infermiere può incrementare il rischio di mortalità ospedaliera fino al 21% e causare complicanze evitabili (infezioni, ulcere da decubito, cadute). In Italia la media è di 9,5 pazienti per ogni professionista. "È il momento che le istituzioni si assumano in pieno le proprie responsabilità - prosegue De Palma -. Lo abbiamo ribadito nel recente incontro con il presidente Fedriga e i vertici delle Regioni. Non basta parlare di medie nazionali per sottovalutare il problema: nei reparti si sta realmente 'morendo di assenza di personale'. O si interviene subito con un piano straordinario di assunzioni o la sanità pubblica sarà definitivamente compromessa".