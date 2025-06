Scalo Fs, vicepremier Salvini ad Alessandria il 27 giugno

Il 27 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini parteciperà all'incontro pubblico di presentazione del progetto di sviluppo del masterplan del Nuovo polo logistico e urbano ad Alessandria. Lo fa sapere la Lega in una nota nella quale spiega che "il progetto è la parte principale del più vasto intervento di riqualificazione dell'esistente scalo ferroviario di Alessandria smistamento". L'intervento si compone di due parti: una prima, completamente in ambito pubblico e sviluppata da RFI, che prevede la trasformazione in un hub intermodale e retroportuale, configurandosi come uno snodo fondamentale lungo il corridoio europeo Reno-Alpi per ampliare la Catchment Area dei Porti di Genova e Savona oltralpe. Una seconda parte riguarda la progettazione di un Masterplan relativo all'hub, che mira a promuovere la realizzazione di un'infrastruttura di riferimento nazionale e internazionale, comprensiva di funzioni logistiche e complementari, oltre alla valorizzazione delle restanti aree con interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. L'intero intervento sullo Scalo è stato coordinato dal commissario straordinario del Terzo Valico dei Giovi, attraverso uno specifico Protocollo d'intesa che ha coinvolto Mit, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, enti territoriali e le società del gruppo Fs, inclusa Anas. L'alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, ha seguito il progetto di rilancio dell'area fin dalla sua partenza, nel 2018, con il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. "La Lega - commenta Molinari - mantiene fede agli impegni presi e sostiene con metodo e determinazione il progetto. Sarà decisivo per lo sviluppo economico e occupazionale del basso Piemonte nei prossimi decenni. L'incontro del 27 giugno sarà l'occasione per aggiornare gli stakeholder locali e la cittadinanza sullo stato dell'arte del progetto, con l'affidamento della progettazione del masterplan e i primi 40 milioni appaltati per la parte infrastrutturale ferroviaria. Segno tangibile che si va avanti a passi spediti e che il governo, grazie alla Lega, ha deciso di puntare con decisione su Alessandria, intesa come capoluogo ma anche come intero territorio provinciale, con la realizzazione di opere infrastrutturali che prevedono investimenti senza eguali dal dopoguerra ai giorni nostri".