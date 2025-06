Export, nel primo trimestre cresce valore in Alto Piemonte

Nel primo trimestre del 2025 il valore delle esportazioni dell'Alto Piemonte - province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola - ha raggiunto i 3,3 miliardi di euro, registrando una crescita del +5,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo ha comunicato la Camera di commercio 'Monte Rosa-laghi Alto Piemonte', precisando che "il dato complessivo discende da andamenti molto diversificati a livello settoriale e territoriale: in particolare il tessile e abbigliamento, settore che rappresenta il 30,2% dell'export totale dell'area, segna un incremento del +3,5%, grazie alla spinta del comparto dell'abbigliamento e degli accessori, sono in lieve crescita le vendite di macchinari (+1,2%), che si confermano il secondo settore per valore con il 18,6% del totale, mentre risulta più sostenuto l'incremento delle sostanze e prodotti chimici (+7,4%), che pesano per il 13,1% sulle esportazioni complessive". A livello territoriale si segnalano performance eterogenee: Novara, che da sola copre il 53,1% del valore delle esportazioni del quadrante, guida la crescita con un +9,7%, il secondo miglior risultato a livello regionale; Vercelli, con un'incidenza del 27,5% sul totale, registra un solido +6,6%; Biella, che rappresenta il 13,5% dell'export dell'area, sconta una flessione del -4,3%, penalizzata dal calo del settore tessile tradizionale; il Verbano Cusio Ossola (5,9% del totale) segna la contrazione più marcata, con un -11,1%, seppure da leggere alla luce di numeri assoluti relativamente bassi. Il risultato complessivo dell'Alto Piemonte (+5,3%) si rivela migliore sia rispetto alla media regionale, che registra una variazione negativa del -3,5%, sia di quella nazionale (+3,2%). I mercati dell'Unione Europea si confermano come destinazione principale, assorbendo il 58,7% delle vendite, con un incremento del +3,3% mentre la crescita verso i paesi extra-Ue appare più sostenuta (+8,3%). "I dati del primo trimestre - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - confermano un quadro a due velocità per l'economia del nostro territorio. Accanto a settori e province che mostrano un notevole dinamismo, persistono elementi di difficoltà, in particolare per il tessile biellese e per alcuni comparti del Vco. Le tensioni geopolitiche e l'andamento delle principali economie partner, come Germania e Francia, condizionano inoltre le nostre vendite all'estero".