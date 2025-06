POLITICA & SANITÀ

"Nessuna legge ad hoc per l'ospedale di Settimo": Piastra e Bresso replicano a Icardi

Dopo le parole dell'ex assessore alla sanità sulla gestione sperimentale, l'attuale sindaca e l'ex governatrice rispondono alle accuse sulla mancata gara: "Nessuna irregolarità, tutto normato dalla legge nazionale". E chiedono alla giunta di mantenere le promesse sul futuro della struttura

Le parole di Luigi Icardi sul “sistema Settimo”, pronunciate martedì in Consiglio regionale, non sono passate inosservate. Nel suo intervento, l’ex assessore alla Sanità e attuale presidente della IV Commissione ha puntato il dito contro l’allora presidente Mercedes Bresso, che avrebbe fatto una legge ad hoc per scegliere il socio privato dell’ospedale senza gara, e l’amministrazione di centrosinistra di Settimo Torinese, che avrebbe fatto deragliare la gestione sperimentale, portando lo stesso Icardi a chiuderla nel 2020. Per questo i diretti interessati hanno voluto replicare alle accuse.

Nessuna legge ad hoc

“La legge Bresso di cui parla Icardi non c’entra nulla, la gestione sperimentale era normata da una legge nazionale, la Legge Bindi del 2001”, sostiene la sindaca di Settimo Laura Piastra, smentendo la necessità di individuare il socio privato (in quel caso la Cooperativa sociale Frassati) con una gara pubblica. Parole confermate dall’ex governatrice Bresso: “La legge c’era già, non c’era alcun bisogno di provvedimenti ad hoc”, e c’era già anche il privato con cui fare la società: “Non capisco che gara avremmo dovuto fare se avevamo già individuato il socio” si chiede. “In quegli anni la collaborazione con i privati era costantemente incentivata, c’era un atteggiamento propositivo a livello nazionale ed europeo – continua Bresso – e credo ancora che il partenariato pubblico-privato possa funzionare: lo stiamo vedendo oggi con la Città della Salute, che senza investimenti privati sarebbe impossibile da realizzare”.

Futuro incerto

Tornando all’oggi, la sindaca Piastra sottolinea come, nonostante la gestione sperimentale sia terminata da cinque anni, l’ospedale non è ancora pubblico: “Con Icardi la Regione ha comprato i muri, ma la Sapa (la società costituita insieme ai privati, ndr) opera ancora in liquidazione. Mi auguro che Cirio e Marrone onorino la promessa fatta qui a novembre dello scorso anno di renderlo pubblico. Sanno bene, come lo sa anche l’assessore Riboldi e lo stesso Icardi, che senza i 1600 posti letto annuali garantiti dall’ospedale di Settimo il sistema sanitario locale va in affanno”. Da qui l’invito a mettere da parte le divisioni politiche e garantire un futuro alla struttura, scongiurando ogni possibile chiusura. E se il problema sono le risorse finanziarie, Bresso lancia una stoccata all’attuale giunta: “Noi i conti della sanità li abbiamo messi a posto, risanando i debiti fatti da Ghigo. Ora tocca a loro far quadrare i conti”.