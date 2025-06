OBITUARY

Addio a Grande Stevens, l'"avvocato dell'Avvocato"

Il celebre giurista d'impresa aveva 96 anni. Nato a Napoli, si è trasferito a Torino dopo la laurea, diventando l'uomo di fiducia di Gianni Agnelli e delle grande famiglie industriali piemontesi. I lati "oscuri" di una biografia scintillante

Si è spento a 96 anni Franzo Grande Stevens, figura di spicco dell’avvocatura italiana e presidente onorario della Juventus. Nato a Napoli il 13 settembre 1928, avrebbe compiuto 97 anni tra pochi mesi.

Soprannominato “l’avvocato dell’Avvocato” per il suo ruolo di legale di fiducia di Gianni Agnelli, Grande Stevens è stato uno dei più celebri avvocati d’affari italiani. Laureatosi in legge a Napoli, si trasferì a Torino, dove si iscrisse all’Albo degli avvocati nel 1954. Nella sua lunga carriera, ha rappresentato imprenditori di fama come Carlo De Benedetti, Luigi Giribaldi e Karim Aga Khan, oltre alle famiglie Ferrero, Pininfarina e Lavazza. Ha ricoperto ruoli di prestigio, tra cui presidente della Toro Assicurazioni, vicepresidente della Fiat, presidente della Compagnia di San Paolo e, dal 2003 al 2006, presidente della Juventus, di cui è stato successivamente nominato presidente onorario.

Grande Stevens è stato una figura chiave nel panorama economico italiano. Insieme a Gianluigi Gabetti, ha orchestrato nel 2005 un’operazione finanziaria che ha permesso alla famiglia Agnelli di mantenere il controllo della Fiat, un intervento controverso che attirò l’attenzione della Consob e della Procura, ma che pose le basi per il rilancio dell’azienda sotto la guida di Sergio Marchionne. Sempre con Gabetti, ha sostenuto l’alleanza strategica tra Fiat e Chrysler, segnando un capitolo cruciale nella storia del gruppo.

Nel mondo dello sport, il suo legame con la Juventus è stato indissolubile. “Da sempre legato ai colori bianconeri, Franzo Grande Stevens è stato il nostro presidente dal 2003 al 2006, diventando poi presidente onorario”, ha scritto il club in una nota, esprimendo “profondo dolore”.

Radio Londra

Nipote del colonnello Harold Stevens, voce di Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, Franzo cresce in un ambiente antifascista. A otto anni, la madre, cittadina inglese, lo manda in collegio a Montecassino, dove riceve un’educazione rigorosa, alternando studi, attività fisiche e, d’estate, soggiorni nella tenuta di Tangi ad Avola, proprietà del nonno siciliano, un imprenditore di successo partito da umili origini. Qui, tra mandorli e pecore, Franzo vive un’infanzia immersa nella natura e nelle tradizioni locali, imparando canzoni popolari e a suonare lo zufolo. La guerra segna profondamente la sua adolescenza: la madre viene internata in un campo di prigionia a Chiaiano, mentre lui si rifugia da una zia sui Camaldoli, sfuggendo ai rastrellamenti tedeschi. Nel 1944, a 16 anni, incontra lo zio Harold, che lo porta a Sorrento per conoscere Benedetto Croce, un’esperienza che lo segna profondamente. Dopo la maturità classica al liceo Gian Battista Vico di Napoli, a 17 anni, orfano di padre, assume la gestione del pastificio di famiglia per sostenere la madre, direttrice di una scuola per assistenti sanitarie, e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza.

Il legame con la famiglia Agnelli

Negli anni ’50, Grande Stevens incontra Giovanni Agnelli, che lo incarica di gestire la vendita di un’azienda di macchine utensili. Da quel momento, diventa il consulente strategico della famiglia, seguendone le operazioni più delicate: dall’acquisizione di Toro Assicurazioni all’ingresso della libica Lafico nel capitale Fiat, fino al tentativo di alleanza con General Motors. Il suo capolavoro giuridico è l’introduzione, nel 1987, della società in accomandita per azioni, uno strumento innovativo che garantisce alla famiglia Agnelli il controllo delle loro attività, proteggendole da scalate esterne e dissidi interni.

Ricopre ruoli di vertice in diverse società del gruppo: vicepresidente di Fiat, presidente di Exor e, dal 2003 al 2006, presidente della Juventus, accettando l’incarico su richiesta di Umberto Agnelli in memoria di Vittorio Chiusano. Con Gianluigi Gabetti, suo storico collaboratore e amico, gestisce l’equity swap del 2005, un’operazione controversa che consente agli Agnelli di mantenere il controllo di Fiat dopo la conversione di un maxiprestito bancario. Nonostante le accuse di aggiotaggio informativo, Grande Stevens viene assolto in primo grado, anche se la condanna in appello del 2013 cade in prescrizione.

Grande Stevens, insieme a Gianluigi Gabetti e Siegfried Maron, è stato coinvolto in una causa civile intentata da Margherita Agnelli riguardo all’eredità della famiglia. Sebbene sia stato assolto, la disputa legale ha evidenziato tensioni interne alla famiglia Agnelli e sollevato interrogativi sulla gestione patrimoniale e sulle scelte strategiche operate da Grande Stevens come consulente di fiducia. La vicenda, pur risolta a suo favore, ha attirato l’attenzione pubblica sulle dinamiche di potere all’interno del gruppo. Pur essendo celebrato per la sua abilità nel costruire sistemi giuridici a protezione delle imprese familiari, come la società in accomandita per azioni introdotta nel 1987, alcune sue scelte sono state percepite come finalizzate a consolidare il controllo della famiglia Agnelli a scapito di una maggiore trasparenza o apertura a nuovi investitori. L’operazione di equity swap e altre strategie finanziarie, pur legali, sono state criticate per il loro carattere elitario e per aver favorito gli interessi di una ristretta cerchia di potere.

Rumors consolidati negli anni indicano che Grande Stevens ebbe tra i suoi clienti il Vaticano e lo Ior, il che potrebbe aver alimentato speculazioni su un suo possibile coinvolgimento in vicende legate a fondi controversi, come l’oro degli Ustascia. La Santa Sede, infatti, è stata accusata di aver facilitato la fuga di criminali ustascia attraverso le Ratlines, reti di fuga verso il Sudamerica, e di aver gestito parte del loro tesoro. Tuttavia, non vi è alcuna evidenza concreta che leghi direttamente Grande Stevens a questa questione.