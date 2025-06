POLITICA & GIUSTIZIA

"Usa l'aula del tribunale per fare politica". I laici del Csm contro il pm torinese Toso

Secondo 5 esponenti, tutti di area centrodestra, il sostituto procuratore nel corso di un processo avrebbe attaccato la riforma sulla separazione delle carriere: "Mina la credibilità e l'indipendenza della magistratura". Ma gli atti lo scagionano

Cinque membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), tutti di area centrodestra, hanno depositato una richiesta formale per aprire una pratica disciplinare nei confronti del sostituto procuratore di Torino Paolo Toso, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia che ha condotto diverse inchieste di rilievo, soprattutto legate alla criminalità organizzata, alla corruzione e a reati contro la pubblica amministrazione (dai presunti rapporti tra la Juventus e ambienti legati alla 'ndrangheta all'operazione Minotauro e a Echidna). L’accusa? Aver trasformato l’aula di tribunale in un palco politico, con dichiarazioni al vetriolo contro la separazione delle carriere dei magistrati.

A puntare il dito contro Toso sono Enrico Aimi (ex senatore di Forza Italia), Isabella Bertolini (eletta in parlamento con Forza Italia-Pdl, poi passata alla Lega e ora in quota Fratelli d’Italia), Daniela Bianchini, indicata da FdI, la storica legale di Matteo Salvini, Claudia Eccher, indicata dalla Lega, e Felice Giuffrè, docente di diritto pubblico indicato da FdI. La miccia è un articolo pubblicato oggi dal Foglio, intitolato “Le toghe ora attaccano la riforma costituzionale nelle requisitorie”, che riporta le parole attribuite a Toso durante un processo contro due agenti di polizia.

Secondo il quotidiano, il pm torinese avrebbe dichiarato in aula: “Questo è un caso che rende preoccupante il progetto di separazione delle carriere dei magistrati. È stata l’autonomia del giudice a permetterci di operare un vaglio critico degli elementi che ci sono stati forniti.” Parole che, per i cinque consiglieri, sarebbero del tutto fuori contesto, e configurerebbero così una “presa di posizione politica impropria”.

“La libertà di espressione è sacrosanta – scrivono i firmatari in una nota congiunta – ma un magistrato non può usare l’aula di giustizia come tribuna per commentare riforme costituzionali in discussione. Così si mina la credibilità e l’indipendenza della magistratura.” I consiglieri chiedono al Csm di verificare la veridicità delle affermazioni riportate e, se confermate, di valutare eventuali profili di incompatibilità o responsabilità disciplinare per Toso, che abituato a fare la parte dell'accusatore, stavolta dovrà difendersi.

A rileggere gli atti però sembra che il ragionamento di Toso sia sta travisato. Nel corso dell'udienza infatti, riferendosi al procedimento in questione ha affermato che "è uno di quelle indagini che preoccupano il PM, che si trova atti di polizia giudiziaria contraddittori, carenti, sui quali deve esercitare un vaglio critico oggi possibile grazie all'autonomia ed indipendenza". "Peraltro - ha aggiunto - sono i temi oggetto di attuali discussioni per la cosiddetta separazione delle carriere". Nessun giudizio di merito quindi, e con ogni probabilità nessun provvedimento disciplinare in arrivo per il Pm.