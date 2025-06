Azione Pro Pal a Collins a Torino, "Boicottiamo Israele"

"È più di un anno che come studenti ci mobilitiamo a fianco della Palestina, contro il genocidio in atto, dalle scuole alle università, dai laboratori di ricerca agli stabilimenti dell'industria bellica: questo inverno abbiamo occupato le sedi torinesi e di Leonardo, fornitore di armamenti per Israele; contestato Intesa San Paolo e i governi d'occidente, complici dei crimini di guerra. Gli uffici e gli stabilimenti di Collins rientrano a pieno titolo in questo business di guerra: questi, infatti, legittimano e consentono a sistemi colonialisti e imperialisti di riprodursi e di perpetrare forme di oppressione su popoli e territori". Lo affermano gli Studenti universitari Intifada pro Palestina a Torino, che oggi hanno fatto un'azione dimostrativa all'azienda. "Collins - affermano - è una delle più grandi aziende al mondo nel settore dell'aerospazio e della difesa: produce tecnologie per la guerra, sistemi di puntamento, componenti per missili e droni. Fa parte del colosso Raytheon Technologies, finanziato in larga parte dal governo statunitense, primo sostenitore di Israele, e risulta tra i principali fornitori di armi e sistemi militari agli eserciti occidentali, compreso quello israeliano. La componentistica di Collins è presente negli aerei di addestramento che Israele acquista da Leonardo. Mentre Gaza viene rasa al suolo e migliaia di civili vengono massacrati, aziende come questa continuano a fare profitti sulla pelle del popolo palestinese. Il genocidio in Palestina riguarda tutti noi".