ECONOMIA DOMESTICA

Guerra per banche a carte bollate. Tra voci e veleni il silenzio di Crt

La decisione della Procura di Milano di aprire un'inchiesta sull'acquisizione del 15% di azioni Mps è l'ultimo atto di una battaglia senza esclusioni colpi. La fondazione torinese, presente in Unicredit e Generali, tace... e acconsente a Caltagirone (e Palazzo Chigi)

Milano, Roma, Parigi e... Torino. Sembra il tabellone di un risiko continentale, e forse lo è davvero. Solo che al posto dei carrarmatini ci sono azioni bancarie, poteri speciali del governo, procure attive e fondazioni silenziose ma ben piantate. Il risiko bancario italiano, ormai in atto da mesi, esce dalle sale trading e si sposta nei tribunali, tra querele, indagini e un certo clima da guerra fredda. Non mancano le sorprese: perché anche chi resta in disparte, come la Fondazione Crt, potrebbe giocare di sponda in una partita che vede contrapposti Unicredit, Banco Bpm, Mediobanca, Generali, Delfin e il gruppo Caltagirone. Se solo qualcuno, a Palazzo Perrone, avesse preso in mano il dossier e, soprattutto, avesse avviato con gli stakeholder del territorio un confronto sulle strategie.

La Procura di Milano accende i riflettori

La scintilla parte da un’indagine che scotta. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sull’acquisizione del 15% del capitale di Monte dei Paschi di Siena, ceduto lo scorso novembre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso un accelerated bookbuilding gestito da Banca Akros. Tra gli acquirenti: Banco Bpm (5%), Anima (3%), Delfin e Caltagirone (3,5% ciascuno). Il sospetto? Un accordo sottobanco tra i compratori, che avrebbero agito in modo concertato, offrendo tutti – e in appena 9 minuti – un prezzo con premio del 5%. L’ipotesi è di aggiotaggio informativo. L’inchiesta è nata da una querela per diffamazione sporta da Mediobanca, che ora si ritrova paradossalmente al centro dell’attenzione giudiziaria, proprio nel momento in cui lotta per mantenere la presa su Generali.

Ops, golden power e tarantelle legali

Nel frattempo, le schermaglie si moltiplicano. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Banco Bpm contro la sospensione di un mese dell’ops di Unicredit decisa dalla Consob. Una sospensione invocata proprio da Andrea Orcel per avere tempo e margini di dialogo con Palazzo Chigi sul “golden power”, viste le implicazioni sistemiche. Banco Bpm non ci sta: sostiene che l’operazione sia sempre stata chiaramente soggetta a potenziale veto governativo, e che quindi non ci sia nulla da sospendere. Orcel, nel frattempo, si guarda intorno e lancia segnali (e forse frecciate) anche nei confronti dei potenziali concorrenti, compresi quei quattro che hanno rilevato Mps lo scorso autunno.

Il salotto buono in bilico

Le tensioni si incrociano anche con un altro dossier incandescente: quello del controllo su Generali. Mediobanca ha denunciato alcuni articoli giornalistici per presunta diffamazione. Si sente sotto assedio da una campagna che la descrive come ostile ai soci Delfin e Caltagirone, rei di voler scalare il Leone di Trieste e liberarlo dalla presa di Piazzetta Cuccia. È una battaglia per il cuore finanziario del Paese: chi controllerà Generali, controllerà anche una parte significativa del risparmio italiano.

Torino zitta. Chi tace acconsente?

Fin qui le pedine visibili. Ma c’è un pezzo della scacchiera che si muove con discrezione: la Fondazione Crt, che è presente in Unicredit e in Generali e che mantiene rapporti storicamente solidi con Caltagirone. Da giugno 2024 la Fondazione è guidata da Anna Maria Poggi, giurista ciellina dalle grandi ambizioni e dalle posizioni trasversali. La posizione non è strategica, ma da azionista in Unicredit, può influenzare il clima tra Orcel e il governo nel braccio di ferro sull’ops. Inoltre, in Generali potrebbe dire la sua nel possibile riassetto della governance se Mediobanca uscisse dal capitale. E poi c’è quel legame torinese con Caltagirone, silenzioso ma non marginale, già emerso ai tempi delle battaglie assembleari in Generali. Allora Crt non si oppose, anzi simpatizzò con le mire del costruttore romano. I beninformati assicurano che in Via XX Settembre i vertici siano piuttosto attenti ai desiderata non solo di Caltagirone ma soprattutto di Palazzo Chigi e del Mef. Insomma, antendono indicazioni.

Lo scontro finale si avvicina

Il 16 giugno si terrà l’assemblea dei soci di Mediobanca, chiamata a decidere sull’Ops lanciata su Banca Generali. In ballo c’è molto più di un semplice scambio di quote: c’è la permanenza di Mediobanca nel cuore del capitalismo italiano, o la sua ritirata. Nel frattempo, da Parigi arrivano messaggi cifrati: pressioni su Francesco Milleri, ceo di EssilorLuxottica e uomo forte di Delfin, perché chiarisca la sua posizione. Gli si fa notare che essere indagato e sedere al tavolo della finanza europea potrebbe non essere compatibile. Il messaggio è chiaro: o stai con il sistema, o sei fuori.

La vera domanda: a chi giova tutto questo?

Tra golden power, procure, accuse incrociate e assemblee decisive, il risiko bancario assomiglia sempre più a una guerra di posizione, dove l’interesse del sistema Paese rischia di restare sullo sfondo. La domanda vera resta inevasa: ne beneficeranno davvero i territori, le imprese, i risparmiatori? O è solo una partita tra élite per ridisegnare la geografia del potere finanziario italiano? In questo risiko silenzioso, la Fondazione Crt potrebbe non voler fare rumore. Ma il suo peso è reale. E in partite come questa, non si vince restando muti.