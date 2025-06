ECONOMIA DOMESTICA

Un tesoro di famiglia: 6mila miliardi. Meno soldi fermi sul conto, più Btp

Nel 2024 la ricchezza finanziaria ha raggiunto il suo massimo storico. I depositi in banca rallentano vistosamente a vantaggio di fondi comuni e titoli di stato. In Piemonte il patrimonio complessivo è cresciuto di 13 miliardi, raggiungendo quota 209 miliardi di euro

Oltre 6.000 miliardi di euro. Una cifra da capogiro che dice tutto: nel 2024 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha raggiunto il suo massimo storico, superando per la prima volta quella soglia psicologica dei 6 mila miliardi che fino a ieri sembrava riservata solo ai titoli della finanza internazionale. A certificare il record è la Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani, che fotografa un Paese dove il vecchio porcellino salvadanaio si è trasformato in un portafoglio sofisticato, diversificato e – a sorpresa – molto più dinamico di quanto racconti la retorica dell’italiano medio prudente.

Nel dettaglio, i risparmi delle famiglie – tra conti, azioni, titoli, fondi e assicurazioni – toccano quota 6.030 miliardi, con un aumento annuo di 249 miliardi (+4,3%). Se si guarda indietro al 2019, prima che la pandemia scombussolasse ogni equilibrio, la crescita è monstre: +1.367 miliardi, pari al +29,3%.

Addio contanti, benvenuti fondi comuni

Il colpo d’occhio è netto: i soldi fermi perdono terreno. I conti correnti crescono sì, ma rallentano vistosamente: +1,02% in un anno, a 1.593 miliardi, ben lontani dagli anni della pandemia in cui la liquidità esplodeva per paura del futuro. Ora invece il futuro, almeno per chi risparmia, ha il volto dei fondi comuni, in forte risalita: +17,6% in dodici mesi, da 722 a quasi 850 miliardi. Un salto che testimonia l'appetito per strumenti più “vivaci” e meno sonnacchiosi, alimentato da un contesto di rendimenti più generosi.

Non solo fondi. I titoli di Stato – Bot e Btp, una vecchia passione tutta italiana – fanno registrare un balzo del +14,3%, con 62 miliardi in più in un solo anno, per un totale di 493 miliardi. Complice il rialzo dei tassi e le emissioni retail, i risparmiatori tornano ad affollare gli sportelli, con un occhio ai rendimenti e l’altro alla sicurezza.

Azioni in rimonta, polizze in convalescenza

Le azioni crescono con più calma: da 1.738 a 1.755 miliardi (+0,94%). Ma in un anno di mercati volatili e geopolitica impazzita, tenere la barra dritta è già un successo. In risalita anche le polizze assicurative, che superano i 1.130 miliardi (+4,3%), dopo anni di fiacca. È un recupero lento, ma costante. Male invece la categoria residuale dell’“altro” (prestiti, derivati, conti esteri), che scende da 225 a 206 miliardi: un -8,1% che conferma la disaffezione per strumenti poco noti o scarsamente redditizi.

Portafogli più intelligenti (e meno pigri)

Non è solo una questione di numeri. È il cambiamento di approccio che colpisce. Le famiglie italiane oggi non lasciano più i risparmi a languire nei cassetti digitali delle banche. Oltre un terzo della ricchezza è ora in azioni (il 29,1% del totale), contro il 21,7% del 2019. All’opposto, la liquidità cala al 25%, quando nel pre-Covid rappresentava oltre il 31% del portafoglio. In cinque anni, sono evaporati oltre 250 miliardi in contanti e depositi, travasati in strumenti più redditizi.

Anche i titoli di Stato si prendono la loro rivincita: 8,2% del portafoglio nel 2024, quasi 3 punti in più rispetto al pre-pandemia. Un ritorno dettato dalla prudenza, sì, ma anche dalla consapevolezza che il Tesoro può ancora offrire rendimenti dignitosi, soprattutto sul medio-lungo termine, che rappresenta il 90% di tutta la componente obbligazionaria.

Meno brillante, invece, il comparto assicurativo, che pur restando importante (18,8%, pari a 1.132 miliardi) perde slancio rispetto al 23,9% del 2019. Stabile, infine, la quota dei fondi comuni in termini percentuali: 14,1%, praticamente invariata rispetto a cinque anni fa.

Piemontesi meno prudenti

Nel giro di dodici mesi – da giugno 2023 a giugno 2024 – il patrimonio finanziario complessivo dei piemontesi è cresciuto di 13 miliardi, raggiungendo quota 209 miliardi di euro. Un balzo in avanti del 6,8%. Ma non è tanto il dato in sé a colpire, quanto la sua composizione. A trainare la crescita, infatti, è la cosiddetta raccolta indiretta – fondi comuni, obbligazioni, titoli di Stato, azioni – cresciuta in un anno di 15,1 miliardi, pari a un robusto +14,2%. Un segnale chiaro: i piemontesi stanno abbandonando la liquidità a basso rendimento per spingersi verso strumenti più redditizi, anche se più rischiosi. Nel frattempo, i depositi bancari – una volta rifugio preferito in tempi incerti – arretrano: da giugno 2023 a giugno 2024 la contrazione è di 1,8 miliardi, pari a un -2,1%. Un cambiamento che racconta più di mille analisi: finita l’era del parcheggio passivo dei risparmi, si apre quella della gestione attiva.

Non tutto, però, è in positivo. Sul fronte del credito, la Fabi segnala una contrazione netta dei prestiti alle famiglie, con quasi 1 miliardo di euro in meno erogato (-2,2%). Un dato peggiore della media nazionale, che si ferma a -0,8%. In Piemonte si chiedono meno mutui, meno finanziamenti. Stretta volontaria o difficoltà d’accesso? Probabilmente un mix dei due. Il messaggio, comunque, è chiaro: il Piemonte si muove, cambia passo, e lo fa con un portafoglio più ricco e più dinamico. Meno liquidità e più strumenti finanziari, in linea con il trend nazionale, ma con una marcia in più.

“Il risparmio va tutelato”

Numeri che impongono una riflessione profonda, secondo il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni, che commenta così: “Il risparmio delle famiglie italiane continua a rappresentare una colonna portante del nostro sistema economico e finanziario, un’ancora sociale che richiede sempre maggiore attenzione e tutela”. Parole che suonano come un monito alla politica e al mondo bancario: “Non basta conservarlo: bisogna orientarlo con intelligenza e lungimiranza”.

Sileoni rilancia anche il ruolo centrale dei 300 mila lavoratori bancari, veri custodi del risparmio nazionale, e invita a investire in educazione finanziaria, perché “una democrazia forte si misura anche dal livello di conoscenza economica dei suoi cittadini”. E chissà se qualcuno, dalle parti di Palazzo Chigi e di Bankitalia, prenderà nota. Perché una cosa è certa: i soldi non dormono più. Ma non possono nemmeno essere lasciati soli.