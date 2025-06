Incendio in un alloggio a Torino, evacuato lo stabile

Un incendio è divampato in un alloggio al secondo piano di un edificio di quattro in via Nicola Fabrizi a Torino. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno evacuato lo stabile: quattro persone sono state affidate ai sanitari perché hanno inalato del fumo. Stanno intervenendo sette squadre del comando per un totale di venti operatori, con due autoscale.